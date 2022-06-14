نادي الشارقة يشيد بمكرمة سلطان القاسمي لأندية الإمارة



الشارقة (وام)

أشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالمكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأندية الإمارة تقديراً لعطائها وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً، ومواصلة التنافس وتشريف الإمارات في المحافل الدولية، واعداً بمزيد من العمل وبذل الجهود لإحراز المزيد من الإنجازات والبطولات في الموسم المقبل على مستوى جميع الألعاب.

كما وجه المدفع شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ولقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لتشجيعهم ودعمهم المعنوي، ومتابعتهم المتواصلة للرياضة في الإمارة ونادي الشارقة على وجه الخصوص

وأثنى المدفع على العمل الكبير الذي قامت به إدارات وشركات نادي الشارقة الرياضي الذي توّج بالعديد من الإنجازات الرياضية والإدارية على مختلف الأصعدة، حيث توجت فرق اليد والسلة بالعديد من الألقاب على مختلف المستويات من الفريق الأول وحتى الفرق السنية، في حين حققت الألعاب الفردية العديد من الميداليات الملونة والكؤوس على المستويين المحلي والإقليمي، وكانت مشاركة لاعبي نادي الشارقة واضحة ومؤثرة ضمن المنتخبات التي مثلت الدولة في العديد من الفعاليات الدولية.

وأشاد بالموسم الجيد الذي قدمته فرق شركة كرة القدم بداية من الفريق الأول الذي حل في المركز الثاني ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ووصوله لنهائي كأس رئيس الدولة، كما حقق فريق تحت 21 سنة وصافة الدوري وحققت فرق 19ـ 17ـ 14 سنة مراكز متقدمة في الدوريات التي شاركت بها.

وأوضح المدفع أن الإدارات المختلفة بالنادي ساهمت بشكل كبير في بروز الفرق وتحقيق الإنجازات، وليس فقط الإدارات الرياضية، مؤكدا أن نادي الشارقة الرياضي يعمل وفق منظومة متكاملة وفرق عمل متعاونه ومتناغمة تهدف إلى تواجد الشارقة دائما على منصات التتويج، مقدراً الجهود التي بذلوها طوال الموسم المنتهي.

وتمنى استمرار هذا العمل الكبير وتطوره في الموسم الرياضي القادم، حيث يسعى مجلس الإدارة أن يكون أكثر تميزاً ونجاحاً عن الموسم السابق.