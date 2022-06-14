المطروشي وغالب يشاركان في بطولة العالم للسباحة بالمجر



دبي (وام)

يشارك سباحا المنتخب الوطني يوسف المطروشي وسالم غالب في بطولة العالم للسباحة، المقررة في بودابست بالمجر من 18 إلى 23 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يشارك كل سباح في سباقين خلال البطولة، حيث يخوض المطروشي سباقي 100 متر حرة و100 متر فراشة، ويخوض غالب سباقي 200 متر حرة، و200 متر فراشة.

ويرأس بعثة المنتخب جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة الذي ينضم للبعثة الخميس المقبل.

ويخوض المطروشي وغالب البطولة بقيادة المدرب المواطن مروان حافظ الحتاوي. وتأتي المشاركة في البطولة ضمن خطة تأهيل السباحين المستمرة بعد النجاحات التي حققتها سباحة الإمارات خلال المشاركات العربية والخليجية الماضية.

وانتظم غالب والمطروشي في معسكر خاص قبل البطولة. وشارك السباحان في فئة العمومي بمنافسات السباحة في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت بالكويت مؤخراً وأحرزا 4 ميداليات منها ذهبية وفضية للمطروشي، وفضية وبرونزية لغالب.