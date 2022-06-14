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برشلونة يلعب بشعار «مفوضية شؤون اللاجئين»
برشلونة يلعب بشعار «مفوضية شؤون اللاجئين»
14 يونيو 2022 22:01

برشلونة (رويترز)
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي سيظهر شعارها على أحدث قميص للفريق الإسباني دعماً للأطفال اللاجئين.
وأضاف برشلونة أنه سيتم وضع الشعار على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات من موسم 2022-2023 وسيكون بمثابة رسالة تضامن مع أكثر من 100 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.
وكان برشلونة قد دخل في شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في السابق لدعم أطفال العالم في عام 2006، مع وجود شعارها على قميص الفريق الأول على مدار 15 عاماً مضت، وسيحل شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة الآن محل شعار يونيسف.
وقالت جوان لابورتا رئيسة برشلونة: التزامنا هو جعل أحلام الفئات الأكثر ضعفا حقيقة واقعة، بناء على الاعتقاد بأن جميع الأطفال والشباب لهم الحق في نفس الفرص، إنها مباراة نحتاج لخوضها وقد سمحت لنا المفوضية بخوضها في الدوري الخاص بها، نحن فخورون جداً بها.
وستمتد الشراكة الجديدة خلال المواسم الأربعة المقبلة التي ستتبرع خلالها المؤسسة التابعة للنادي بمبلغ 400 ألف يورو (417360 دولاراً) في الموسم الواحد من أجل أربعة مشروعات للمفوضية في كولومبيا وأوغندا وتركيا وماليزيا.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: كرة القدم تجلب السعادة لمليارات المشجعين حول العالم، كما أنها توفر منفذاً تحويلياً لملايين الأطفال اللاجئين كل يوم لأنها تعزز العقلية الايجابية والرفاهية البدنية، وتبني الثقة والمهارات وتساعد على إبقاء الأطفال في المدرسة، وتمكين النساء والفتيات.
 

برشلونة
اليونسيف
الأمم المتحدة
مفوضية شؤون اللاجئين
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