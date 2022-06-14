«بعيد» قريب في افتتاح مهرجان الرويال اسكوت

محمد حسن (دبي)



خطف كل من «كوريباس» لجودلفين و«بعيد» لشادويل الأضواء خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان الرويال اسكوت البريطاني 2022، الذي أقيم بمضمار اسكوت العريق بمشاركة نخبة خيول العالم.

وتمكن «بعيد» بإشراف وليام هجاس وقيادة جيم كرولي، من انتزاع لقب الافتتاح «سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى»، محققاً فوزه الثامن في مسيرته التي لم تعرف الخسارة، فيما جاء نجم جودلفين «ريال ورلد» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة تودهوب في بالمركز الثاني.

ونجح «كوريباس» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك في حسم لقب سانت جيمس ستيكس للفئة الأولى ضمن رابع أشواط الحفل، وذلك بعد شهرين من تتويجه بلقب الـ2000 جينيز معززاً موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات على مسافة الميل بأوروبا.

وكان لقب الشوط الثاني قد ذهب لمملكة البحرين الشقيقة حيث توج «برسيل» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بإشراف ارشي واتسون وقيادة الفارسة هولي دويل، بلقب الشوط الثاني سباق كوفنتري ستيكس للفئة الثانية.

ويشهد اليوم الثاني لمهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول الأربعاء مشاركة إماراتية كبيرة تستهدف الأشواط الستة للحفل الذي يستضيفه مضمار أسكوت العريق بإنجلترا.

ويعتبر الشوط الثالث سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، الأبرز ويشهد مشاركة «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون وثادي غوسدن، بطل نسخة العام قبل الماضي للسباق.

ويدفع فريق جودلفين بالثنائي «نهاني» و«حفيت» بإشراف شارلي أبلبي في الشوط الثاني سباق كوينز فاز للفئة الثانية على مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل، ويشهد الشوط أيضاً مشاركة «جرين تيم» لأحمد الشيخ بإشراف اوين باروز وقيادة ماركو جياني.