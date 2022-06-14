الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«هلال البحرين» يسطع في سماء كأس آسيا
«هلال البحرين» يسطع في سماء كأس آسيا
14 يونيو 2022 19:55

 
كوالالمبور (د ب أ) 

تأهل منتخب البحرين إلى نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم بتغلبه على منتخب تركمنستان بهدف اليوم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور النهائي من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز ماليزيا على بنجلاديش 4 / 1 ورفع منتخب البحرين رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد تركمنستان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
ويتأهل إلى النهائيات من الدور الأخير بالتصفيات، المنتخبات الفائزة بالصدارة في المجموعات الست إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.
وعلى ملعب «بوكيت جليل» في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حسم المنتخب البحريني المباراة وبطاقة التأهل بهدف وحيد سجله عبدالله يوسف هلال من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

 


وعلى ذات الملعب، فاز منتخب ماليزيا على منتخب بنجلاديش 4 / 1، ليتأهل هو الآخر لنهائيات كأس آسيا.
وسجل أهداف منتخب ماليزيا فاوي رشيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وديون-يوهان كولز في الدقيقة 38 وشفيق أحمد في الدقيقة 48 ودارين أوك في الدقيقة.73 فيما سجل هدف منتخب بنجلاديش محمد إبراهيم في الدقيقة.31 ورفع منتخب ماليزيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، ليتأهل للنهائيات بصفته واحدا من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني فيما ظل منتخب بنجلاديش بلا رصيد. 

 

منتخب البحرين
نهائيات كأس آسيا
الكرة الآسيوية
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©