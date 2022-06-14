ماذا تعرف عن «بعيد» المهر الذي لم يهزم أبداً



أبوظبي (الاتحاد)

أظهر المهر الإماراتي «بعيد» لشادويل، بإشراف وليام هاجاس، معدنه كأفضل حصان في العالم مع نجاح باهر في سباق كوين آن ستيكس بافتتاح مهرجان رويال أسكوت لهذا العام بأسلوب رائع.

ولم يُهزم النجم المملوك لشادويل في ثمانية سباقات، وذهب ببساطة من خلال التروس للتخلص بسهولة من منافسيه الأقوياء ليحقق فوزاً رابعاً في المجموعة الأولى تحت قيادة جيم كرولي.

كان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يملك الفرس «أغاريد»، التي أنجبت «حكم» من الفحل «سي ذا ستارز»، الذي حقق الفوز بالفئة الأولى، وكان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واثقاً بأن الفرس «أغاريد» بطنها كنز، فأعاد التجربة مرة أخرى لتنجب هذه المرة «بعيد» الذي لم يشارك في السباقات في سن السنتين ولكن في العام الماضي تألق بشكل لافت.

ويحتل «بعيد» البالغ من العمر أربع سنوات، قائمة أعلى الخيول تصنيفاً في العالم برصيد 134 رطلاً حسب تصنيفات التايم فورم العالمية، وقد أشاد به الكثير من الخبراء والمدربين ووصفوه بأنه «فرانكل» آخر.