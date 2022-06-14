الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بودولسكي: المنتخب الألماني يفتقد الحماس ولن يكون مرشحاً في المونديال
بودولسكي: المنتخب الألماني يفتقد الحماس ولن يكون مرشحاً في المونديال
14 يونيو 2022 19:05

 
كولونيا (د ب أ) 

أكد نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي أنه يفتقد حالياً التطور والحماس في المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب هانزي فليك، وأضاف في تصريحات تنشرها صحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» غداً الأربعاء: «الفريق في حالة ركود. أنت لا تعرف حقاً أين أنت وأين تقف، أفتقد الحماس والمعنويات الإيجابية داخل الفريق وحوله... أفتقد ما كان عليه حال الفريق في فترة تواجدي فيه».

وأضاف بودولسكي، الذي خاض 130 مباراة دولية مع المنتخب الألماني: «المنتخب الألماني عليه أن يستعيد حماسه الشديد مجدداً».
ويرى بودولسكي، الذي مدد عقده مؤخراً مع جورنيك البولندي لمدة عام، أنه على الرغم من هذا فإن هانزي فليك هو المدرب المناسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي.
ويرى بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، أنه لا يوجد حل سريع للمشكلات الحالية التي يعاني منها المنتخب الألماني (مانشافت).
وقال: «نفتقد منذ سنوات قليلة المهاجم القناص الكلاسيكي الذي يمكنه تشكيل تهديد كبير أمام المرمى... ميروس لاف كلوزه وماريو جوميز كانا الأخيرين من نوعهما»، ويرى بودولسكي أن المنتخب الألماني لن يكون ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب عندما يخوض فعاليات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام الحالي، وقال اللاعب المخضرم: «ولكنه سيكون بالتأكيد ضمن دائرة المرشحين». 

المنتخب الألماني
كأس العالم
كرة القدم
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©