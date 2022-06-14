بودولسكي: المنتخب الألماني يفتقد الحماس ولن يكون مرشحاً في المونديال



كولونيا (د ب أ)

أكد نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي أنه يفتقد حالياً التطور والحماس في المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب هانزي فليك، وأضاف في تصريحات تنشرها صحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» غداً الأربعاء: «الفريق في حالة ركود. أنت لا تعرف حقاً أين أنت وأين تقف، أفتقد الحماس والمعنويات الإيجابية داخل الفريق وحوله... أفتقد ما كان عليه حال الفريق في فترة تواجدي فيه».

وأضاف بودولسكي، الذي خاض 130 مباراة دولية مع المنتخب الألماني: «المنتخب الألماني عليه أن يستعيد حماسه الشديد مجدداً».

ويرى بودولسكي، الذي مدد عقده مؤخراً مع جورنيك البولندي لمدة عام، أنه على الرغم من هذا فإن هانزي فليك هو المدرب المناسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي.

ويرى بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، أنه لا يوجد حل سريع للمشكلات الحالية التي يعاني منها المنتخب الألماني (مانشافت).

وقال: «نفتقد منذ سنوات قليلة المهاجم القناص الكلاسيكي الذي يمكنه تشكيل تهديد كبير أمام المرمى... ميروس لاف كلوزه وماريو جوميز كانا الأخيرين من نوعهما»، ويرى بودولسكي أن المنتخب الألماني لن يكون ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب عندما يخوض فعاليات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام الحالي، وقال اللاعب المخضرم: «ولكنه سيكون بالتأكيد ضمن دائرة المرشحين».