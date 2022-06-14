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الرياضي
كومباني يتولى تدريب بيرنلي
كومباني يتولى تدريب بيرنلي
14 يونيو 2022 18:08

 
بيرنلي (د ب أ) 

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن البلجيكي فنسان كومباني لاعب هامبورج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي سابقاً سيتولى تدريب الفريق استعداداً للموسم المقبل الذي يخوضه الفريق ضمن دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.
وكانت بعض التقارير أشارت مؤخراً إلى أن اللاعب الدولي السابق قد يتجه للتدريب في الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث ربطت التقارير اسمه بأكثر من نادٍ، منها بوروسيا مونشنجلادباخ.
وتولى كومباني 36/ عاماً/ تدريب فريق أندرلخت البلجيكي العريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، علما أنه كان لاعباً ومدرباً للفريق في آن واحد بأول هذه المواسم الثلاثة.
وقاد كومباني فريق أندرلخت في الموسم المنقضي إلى المركز الثالث في الدوري البلجيكي، كما بلغ معه نهائي الكأس المحلية.
ولعب كومباني لفريق هامبورج بين عامي 2006 و2008 قبل الانتقال لمانشستر سيتي، حيث كان من العناصر الأساسية للفريق على مدار 11 موسماً، كما حمل شارة قائد الفريق.
ويسعى كومباني إلى قيادة بيرنلي للعودة سريعاً إلى دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا بعد هبوطه نهاية الموسم المنقضي باحتلاله المركز الثامن عشر في جدول المسابقة.

مانشستر سيتي
كومباني
الدوري الإنجليزي
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