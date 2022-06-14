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الرياضي
لجنة الطب الرياضي تعقد اجتماعها الدوري
لجنة الطب الرياضي تعقد اجتماعها الدوري
14 يونيو 2022 17:27

 
دبي (الاتحاد)
عقدت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة اليوم اجتماعها الدوري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وبمشاركة الدكتور سعيد آل ثاني نائب الرئيس، والدكتور مجدي اسكندر، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتور بسام محبوب، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرراً للجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، محاور ورشة العمل المقرر عقدها «عن بعد» الخميس، بمشاركة الأطقم الطبية العاملة في أندية الدولة، والتي ترتكز على مناقشة جميع الأمور الطبية الخاصة بالموسم الرياضي 2022-2023، والتي تتضمن إجراء فحوصات اللياقة الطبية (PCMA ) لكافة مسابقات المراحل السنية قبل بداية الموسم الكروي الجديد، وبروتوكول عمليات المباريات في ظل جائحة كوفيد -19، وتسجيل الأطقم الطبية العاملة في الأندية.
وأعتمدت اللجنة كافة متطلبات منتخباتنا الوطنية من «أدوية، مستحضرات غذائية، أجهزة طبية ومستلزمات طبية»، استعداداً للمشاركات المقبلة.

اتحاد الكرة
لجنة الطب الرياضي
المنتخبات الوطنية
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