الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية عن الرياضة
بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية عن الرياضة
14 يونيو 2022 17:45

 
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون مع عدد من طلبة مدارس مدينة زايد، ورشة توعوية تستهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة، وجعلها أسلوب حياة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة، وتوضيح أثر الرياضة الفعال في رفع مناعة أفراد المجتمع ضد الأمراض المختلفة.
وتضمنت الورشة تقديم معلومات علمية حول أثر الرياضة ودورها في تحصين الجسم ضد الأمراض، ومده بالحيوية والطاقة والنشاط، وتنشيط الدورة الدموية وغيرها من الفوائد الكبيرة على الصحة العامة، كما حرصت الورشة على إكساب أفراد المجتمع الثقافة اللازمة لممارسة الرياضات المختلفة وفقاً لمعايير صحية ومفيدة.
كما تناولت الورشة تعريف الجمهور بمرافق البلدية المحتوية على ألعاب رياضية وملاعب، تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الرياضة في بيئة صحية وآمنة.
وحثت الورشة أفراد المجتمع على ممارسة رياضتي المشي والجري ضمن المماشي ومسارات الجري المنتشرة في عدد من الحدائق والشوارع والمرافق، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة المنزلية، بالإضافة إلى الإرشادات العامة لممارسة الرياضة بشكل صحيح، وفي ختام الورشة أجرت البلدية استبياناً عاماً لاستقصاء أراء المجتمع حول المرافق الرياضية المتاحة في أصول البلدية ومرافقها العامة والترفيهية، والتعرف على اقتراحاتهم بهذا الشأن. 

بلدية أبوظبي
الرياضة المجتمعية
الرياضة
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©