بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية عن الرياضة



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون مع عدد من طلبة مدارس مدينة زايد، ورشة توعوية تستهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة، وجعلها أسلوب حياة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة، وتوضيح أثر الرياضة الفعال في رفع مناعة أفراد المجتمع ضد الأمراض المختلفة.

وتضمنت الورشة تقديم معلومات علمية حول أثر الرياضة ودورها في تحصين الجسم ضد الأمراض، ومده بالحيوية والطاقة والنشاط، وتنشيط الدورة الدموية وغيرها من الفوائد الكبيرة على الصحة العامة، كما حرصت الورشة على إكساب أفراد المجتمع الثقافة اللازمة لممارسة الرياضات المختلفة وفقاً لمعايير صحية ومفيدة.

كما تناولت الورشة تعريف الجمهور بمرافق البلدية المحتوية على ألعاب رياضية وملاعب، تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الرياضة في بيئة صحية وآمنة.

وحثت الورشة أفراد المجتمع على ممارسة رياضتي المشي والجري ضمن المماشي ومسارات الجري المنتشرة في عدد من الحدائق والشوارع والمرافق، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة المنزلية، بالإضافة إلى الإرشادات العامة لممارسة الرياضة بشكل صحيح، وفي ختام الورشة أجرت البلدية استبياناً عاماً لاستقصاء أراء المجتمع حول المرافق الرياضية المتاحة في أصول البلدية ومرافقها العامة والترفيهية، والتعرف على اقتراحاتهم بهذا الشأن.