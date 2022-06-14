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الرياضي
«شمشون» يضرب «الفراعنة» بـ «رباعية»
«شمشون» يضرب «الفراعنة» بـ «رباعية»
14 يونيو 2022 17:13

سول (د ب أ)
فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على ضيفه منتخب مصر 4 -1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وسجل أهداف المنتخب الكوري أوي جو هوانج و كيم يونج جون و تشو كيو سيونج و تشانج هون كون في الدقائق 16 و23 و84 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف المنتخب المصري مصطفى محمد في الدقيقة 38.
ويستعد المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في نوفمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوروجواي وغانا والبرتغال.
فيما يستعد منتخب «الفراعنة» لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام العام المقبل، بعد فشله في التأهل للمونديال.

منتخب مصر
منتخب كوريا الجنوبية
كأس العالم 2022
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