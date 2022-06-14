سيرينا تعود إلى ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

كشفت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز، الثلاثاء، عن مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، بعد عام من مباراتها الأخيرة في هذه البطولة بالذات.

ونشرت وليامز (40 عاماً) عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لحذائها الرياضي على ملعب عشبي مرفقة بتعليق «أس دبليو (سيرينا وليامز) وأس دبليو 19 (الرمز البريدي لويمبلدون).. إنه موعد 2022، أراكم هناك».

وغابت سيرينا عن المنافسات منذ إصابتها في القدم خلال مباراتها في الدور الأول من ويمبلدون العام الفائت، ما أدى إلى تراجعها إلى المركز 1208 في التصنيف العالمي.

كان من الممكن أن تشارك عن طريق استخدام تصنيف مخصص للاعبات اللواتي يبتعدن عن المنافسات بسبب إصابة طويلة الأمد لكنها لم تفعل ذلك، وبالتالي ستحتاج إلى إحدى بطاقات الدعوة للمشاركة والتي سيعلن عنها المنظمون الأربعاء.

كما ألمحت إلى إمكانية مشاركتها قي دورة إيستبورن الاستعدادية التي تنطلق في 19 الشهر الحالي، بعد أن أشركت حساب الدورة في منشورها من خلال «تاج».

وتوجت سيرينا بسبعة ألقاب في منافسات الفردي في ويمبلدون، آخرها في 2016، وستة مع شقيقتها فينوس في زوجي السيدات.

ومن غير الواضح في أي منافسات ستشارك، علماً أنها خاضت مع البريطاني أندي مواري الزوجي المشترك في 2019.

منذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الأميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الأسترالية مارجاريت كورت، علماً أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الجراند سلام منذ حينها (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).