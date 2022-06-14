الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«نسور قرطاج» بطل «كأس كيرين»
«نسور قرطاج» بطل «كأس كيرين»
14 يونيو 2022 16:38

تونس (د ب أ)
أحرز المنتخب التونسي لقب دورة «كأس كيرين» الدولية الودية لكرة القدم بفوزه في النهائي على منتخب البلد المنظم اليابان اليوم بثلاثية نظيفة.
وسجل محمد علي بن رمضان هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 55، ثم أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد أن تلقى عرضية من يوسف المساكني ليجد نفسه في مواجهة المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع أطلق عصام الجبالي لاعب أودنسي الدانماركي تسديدة قوية من بعيد إثر هجمة معاكسة أسكنها في الزاوية اليمنى لمرمى اليابان معلنا الهدف الثالث.
وكانت تونس فازت في الدور قبل النهائي على تشيلي بثنائية نظيفة.
وتبلغ قيمة الجائزة للفريق المتوج بالدورة 250 ألف دولار أميركي.
ويستعد المنتخب التونسي لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في مونديال قطر 2022 حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدانمارك وأستراليا.

تونس
اليابان
منتخبنا اليابانكأس كيرين
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©