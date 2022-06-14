سلطان القاسمي يكافئ أندية الشارقة بـ 27 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد 27 مليون درهم مكافأة لأندية الإمارة التي حققت الإنجازات في موسمي: (2020-2021) و(2021-2022)، وذلك تقديراً لعطاء تلك الأندية وتحفيز فرقها ولاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلًيا، ومواصلة السعي لتشريف الدولة في المحافل الدولية.

تشمل المكرمة لاعبي فرق 17 نادياً بالإمارة الباسمة حققت الألقاب والبطولات في الموسمين الماضي والحالي وهي: الشارقة، البطائح، الثقة للمعاقين، دبا الحصن، مليحة، خورفكان الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة للرياضات البحرية، الشارقة الثقافي للشطرنج، اتحاد كلباء، الذيد، الحمرية، الشطرنج الفتيات، خورفكان للمعاقين، المدام، الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة السخية الجديدة لتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسمين الماضي والحالي، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة ورعايته لأبنائه الرياضيين وحرصه على تقدير المتميزين دائماً.

وأضاف: أن المكرمة حافز كبير لأندية الشارقة كي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يقابل هذا الدعم السخي وذاك الاهتمام الكبير الذي تحظى به الأندية، والذي لم يتأثر بالرغم من تعطل النشاط لفترات بسبب ظروف الجائحة في العامين الماضيين، فكانت المحصلة مزيداً من الألقاب والبطولات المحلية والدولية، ومزيداً من أعداد لاعبي الإمارة في صفوف المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب.

واختتم مؤكداً أن المكرمة رسالة للأندية بأن الإنجازات هى عنوان الرياضة في الإمارة الباسمة والفضل في ذلك للبيئة الرياضية المثالية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال البنية التحيتة المتطورة والمجهزة بأحدث المنشآت والأجهزة والتقنيات الرياضية.