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الرياضي
بني ياس يعسكر في هولندا منتصف يوليو
بني ياس يعسكر في هولندا منتصف يوليو
14 يونيو 2022 16:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
حدد الجهاز الفني لفريق بني ياس بقيادة الروماني دانييل إيسايلا موعد بداية المعسكر الاستعدادي لـ«السماوي» تجهيزاً للموسم الجديد، كما حدد مكان إقامة المعسكر، حيث سينطلق في الخامس عشر من يوليو المقبل، على أن ينتهي في الخامس من أغسطس، ويتخلل المعسكر خوض الفريق خمس وديات.
في شأن آخر، اقترب مرزوق المنصوري من العودة لشغل منصب مدير الفريق بداية من فترة الإعداد، على أن يشغل منصور علي منصب إداري الفريق.
وتعكف الإدارة الفنية في النادي حالياً على دراسة ملف التدعيمات للموسم الجديد، خاصة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بناء على طلب المدرب.

بني ياس
دانييل إيسايلا
دوري أدنوك للمحترفين
هولندا
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