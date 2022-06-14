«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت

محمد حسن (دبي)

يشهد اليوم الثاني لمهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول يوم غد مشاركة إمارتية كبيرة، تستهدف الأشوط الستة للحفل الذي يستضيفه مضمار أسكوت العريق بإنجلترا.

ويعتبر الشوط الثالث سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، الأبرز ويشهد مشاركة «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون وثادي جوسدن، بطل نسخة العام قبل الماضي للسباق.

ويدفع فريق جودلفين بالثنائي «نهاني» و«حفيت» بإشراف شارلي أبلبي في الشوط الثاني سباق كوينز فاز للفئة الثانية على مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل، ويشهد الشوط أيضاً مشاركة «جرين تيم» لأحمد الشيخ بإشراف اوين باروز وقيادة ماركو جياني.

ويسرج أبلبي في الشوط الخامس سباق رويال هنت كب لمسافة الميل، الجواد «ديزرت بيس» بقيادة وليام بيوك، فيما يبرز بقوة «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف شارلي ومارك جونستون وقيادة وليام بيوك.

ومن خيول الإمارات في الشوط «سامبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف اندرو بالدينج وقيادة وليام بيوك، بجانب «ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة اندريه اتزيني، و«استرو كينج» لسعيد سهيل، بإشراف سير مايكل ستاوت وقيادة ريان مور.

ويدفع المدرب سعيد بن سرور بالثنائي «دبي لاف» و«وايت موونلايت» في الشوط الختامي كينزنجتون بالاس هانديكاب، وتمثل خيول الإمارت في الشوط أيضاً المهرة «مبادرة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة اندريه اتزيني.

ويمثل الإمارات في شوط الافتتاح سباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية المخصص للمهرات، «ياسات» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، بإشراف كي آر بروكي، و«كوين اوف ديفيل» لجابر عبد الله بإشراف شارلي ومارك جونستون وقيادة وليام بيوك.

أما سباق يندسور كاسل ستيكس لمسافة 1200 متر «قوائم» في الشوط السادس، فيشهد مشاركة الجواد «فار شوت» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري.