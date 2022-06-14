خطة طموحة لتطوير مسابقات كرة الطاولة

دبي (وام)

أكد اتحاد الطاولة استئناف أنشطة مسابقات الفردي والزوجي بداية من الموسم المقبل، بعد توقفها لفترة بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وستكون الانطلاقة ببطولة كأس الاتحاد سبتمبر المقبل.

وأكد إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد الطاولة أن الاتحاد يعمل على إيجاد السبل من أجل مشاركة اللاعبين في المباريات بشكل أكبر لزيادة خبراتهم، خاصة اللاعبين المواطنين، والعمل على توسيع انتشار كرة الطاولة، خاصة بين اللاعبين الناشئين باعتبارهم رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية، سواء للمراحل النسية حالياً أو الكبار فيما بعد.

وأشار العسم إلى أنه ضمن آليات التطوير، ناقشت لجنة المسابقات خلال اجتماعها الأخير مقترحاً بشأن عملية التطوير لدوري الرجال، ويتمثل المقترح في إقامة الدور الأول من المسابقة بنظام الدوري من دور واحد بين جميع الفرق المشاركة بناء على نتائج الموسم الماضي، وكذلك إقامة جميع المباريات على ملعب محايد، فيما يقام الدور الثاني من دورين بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الأربعة الأوائل لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، كما يقام بنظام المغلوب «بلاي أوف» لتحديد المراكز من الخامس إلى الأخير، وفيما يتعلق بتساوي فريقين أو أكثر على المركز الأول تقام بينهما مباراة فاصلة أو دورة مجمعة من أجل تحديد البطل.

وأوضح العسم أن المقترح تضمن أيضاً مشاركة لاعب تحت 21 سنة من مواليد 2001 وما بعدها ضمن اللاعبين الأربعة المشاركين في المباراة على أن يكون لاعباً مواطناً، وهناك خطة لدى الاتحاد من أجل تكثيف البطولات الفردية والمفتوحة للاعبين المواطنين حتى يتمكنوا من الاحتكاك باللاعبين الآخرين خاصة من الجاليات، ويتم ذلك من خلال بطولات مفتوحة لرفع كفاءتهم وزيادة خبراتهم.

وفيما يتعلق بنظام المعسكرات الخارجية قال إنه تم تعديل هذا النظام بما يتناسب مع الاتحاد الدولي من خلال إقامة معسكر مجمع يشهد مباريات مع جميع المشاركين من مختلف دول العالم قبل انطلاقة البطولات الرسمية، الأمر الذي يوفر فرصة كبيرة لاحتكاك اللاعبين المواطنين بلاعبين من جنسيات مختلفة من أصحاب الخبرات.

وعن آلية استقطاب اللاعبين الجدد أكد العسم أن الاتحاد مستمر في هذا الشأن لاكتشاف المواهب الجديدة، بالتعاون مع المجالس الرياضية في الدولة.