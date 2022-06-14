الأربعاء 15 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
سلمان بن إبراهيم: تأهل 6 منتخبات آسيوية إلى المونديال إنجاز تاريخي
سلمان بن إبراهيم: تأهل 6 منتخبات آسيوية إلى المونديال إنجاز تاريخي
14 يونيو 2022 13:28

كوالالمبور (د ب أ)
هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب أستراليا الذي بات سادس المنتخبات الآسيوية التي تحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وتأهل المنتخب الأسترالي إلى المونديال بعدما تغلب على منتخب بيرو 5-4 بضربات الجزاءء الترجيحية مساء أمس الاثنين إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال مباراة الملحق العالمي من التصفيات.
وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم: «باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود التقدم بالتهنئة القلبية إلى أستراليا على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر». وأضاف: «في ذات الوقت، يجب أن نشيد بالتزام جميع الاتحادات الوطنية الـ12 التي شاركت في الدور النهائي من التصفيات، والتي تجاوزت بنجاح جميع العقبات التي واجهتها على مدار العامين ونصف الماضيين».
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي بشأن نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادمين: «يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن هذا زمن قارة آسيا، ولا يوجد طريقة أفضل للتأكيد على هذه الاحتفالية إلا من خلال تأهل رقم قياسي يبلغ ستة منتخبات من قارة آسيا إلى كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة».
وأضاف: «يشدد إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي تم إطلاقه عام 2016 في قطر، على طموحاتنا في ضمان نجاح المنتخبات الآسيوية على المستوى العالمي، والآن ها نحن نعود إلى الدوحة وسط طموحات كبيرة لنؤكد التطور الواضح الذي تحقق في القارة.» وتابع: «أتمنى لجميع منتخباتنا المتأهلة، وهي قطر المضيفة إلى جانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا، كل التوفيق في استعداداتها لجلب الفخر إلى قارة آسيا».

سلمان بن إبراهيم آل خليفة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس العالم 2022
مونديال 2022
أستراليا
آخر الأخبار
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
الإمارات
في عهد خليفة.. المهرجانات التراثية نبض الحاضر والماضي
اليوم 01:57
سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة
اليوم 01:56
أحمد بن سعيد خلال تقديمه واجب العزاء (الصور من وام)
الإمارات
أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله
اليوم 01:56
مريم المهيري خلال الزيارة (من المصدر)
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية
اليوم 01:56
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
الإمارات
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©