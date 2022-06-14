سلمان بن إبراهيم: تأهل 6 منتخبات آسيوية إلى المونديال إنجاز تاريخي

كوالالمبور (د ب أ)

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب أستراليا الذي بات سادس المنتخبات الآسيوية التي تحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتأهل المنتخب الأسترالي إلى المونديال بعدما تغلب على منتخب بيرو 5-4 بضربات الجزاءء الترجيحية مساء أمس الاثنين إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال مباراة الملحق العالمي من التصفيات.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم: «باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود التقدم بالتهنئة القلبية إلى أستراليا على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر». وأضاف: «في ذات الوقت، يجب أن نشيد بالتزام جميع الاتحادات الوطنية الـ12 التي شاركت في الدور النهائي من التصفيات، والتي تجاوزت بنجاح جميع العقبات التي واجهتها على مدار العامين ونصف الماضيين».

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي بشأن نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادمين: «يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن هذا زمن قارة آسيا، ولا يوجد طريقة أفضل للتأكيد على هذه الاحتفالية إلا من خلال تأهل رقم قياسي يبلغ ستة منتخبات من قارة آسيا إلى كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة».

وأضاف: «يشدد إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي تم إطلاقه عام 2016 في قطر، على طموحاتنا في ضمان نجاح المنتخبات الآسيوية على المستوى العالمي، والآن ها نحن نعود إلى الدوحة وسط طموحات كبيرة لنؤكد التطور الواضح الذي تحقق في القارة.» وتابع: «أتمنى لجميع منتخباتنا المتأهلة، وهي قطر المضيفة إلى جانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا، كل التوفيق في استعداداتها لجلب الفخر إلى قارة آسيا».