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الرياضي
بويج تسقط رحلة 3 سنوات من الإصابات بـ «نقطة على السطر»
بويج تسقط رحلة 3 سنوات من الإصابات بـ «نقطة على السطر»
14 يونيو 2022 13:15

 
مكسيكو سيتي (د ب أ) 

أعلنت بطلة التنس الأولمبية مونيكا بويج، من بورتوريكو، اعتزالها اللعب، مرجعة السبب في ذلك إلى مشكلات تتعلق بالإصابات، وقالت بويج 28 عاماً في منشور عبر تطبيق إنستجرام: «أعلن اعتزالي التنس. بعد صراع قوي على مدار ثلاثة أعوام مع الإصابات، والخضوع لأربع عمليات جراحية، كان ذلك كافياً على جسدي، هذا القرار ليس سهلاً، لأنني كنت أتمنى الاعتزال بإرادتي، لكن أحياناً ما تحمل الحياة خططاً أخرى، وكشفت بويج عن خطوتها المقبلة، حيث ستعمل لدى شبكة»إي.إس.بي.إن«.

وكانت بويج قد أصبحت أول مواطنة من بورتوريكو تتوج بذهبية أولمبية، وذلك عندما توجت في أولمبياد ريو 2016 عندما كان عمرها 22 عاماً، حيث تغلبت حينذاك على الألمانية أنجليك كيربر في نهائي التنس لفردي السيدات.
وجاء الفوز على كيربر بعد أن تغلبت بويج في المنافسات نفسها على جاربين موجوروزا وبترا كفيتوفا، البطلتين السابقتين في»جراند سلام".
ولم تتمكن بويج، التي حققت أفضل مركز لها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بالوصول إلى المركز الـ 27، من الدفاع عن ذهبيتها الأولمبية، حيث غابت عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة. 

التنس
الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات
أولمبياد 2016
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