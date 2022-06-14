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الرياضي
«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم ورشة «الإعداد الذهني والنفسي»
«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم ورشة «الإعداد الذهني والنفسي»
14 يونيو 2022 13:06

 
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أمس ورشة عمل الإعداد الذهني والنفسي للرياضيين، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمقرها في إمارة الشارقة وتختتم السبت المقبل، وتستهدف الورشة رفع درجة الوعي بأهمية الإعداد النفسي والذهني لدى جميع اللاعبات في مختلف الرياضات والطواقم الفنية والإدارية وفرق عمل الإدارات والأقسام المختلفة بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتعزيز مفاهيم الثقة بالذات والتغلب على جميع المخاوف التي من الممكن أن تواجه الرياضي قبل خوضه المنافسات والمسابقات الرياضية.
وناقش الدكتور صابر الحمروني خبير علم النفس الرياضي خلال اليوم الافتتاحي من أعمال الورشة مراحل الإعداد الذهني والنفسي للرياضيين والخطوات المتبعة للوصول إلى الأهداف المنشودة، انطلاقاً من خبراته وتجاربه العملية في مرافقة العديد من المنتخبات والرياضيين في المحافل الكبرى ودورات الألعاب الأولمبية، والتي شهدت تحقيق نجاحات متنوعة وتتويجات عديدة مع هؤلاء الرياضيين.
وأكد سليم السعيدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة الفنية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على أن موضوع الإعداد الذهني للرياضيين يمثل ما يقرب من 30% من الإنجاز، وهو الأمر الذي يهم جميع العاملين في المنظومة الرياضية سواءً من رياضيين أو مدربين وإداريين لما له من انعكاسات إيجابية يتضح دورها عند تسجيل النجاحات والنتائج المميزة، وكذلك من خلال أداء الرياضيين وتعاملهم مع المواقف المختلفة أثناء المنافسات التي تتطلب تدريباً وإعداداً مسبقاً.
وكشف السعيدي عن دعوة العديد من الخبراء في مختلف العلوم الرياضية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى حرص مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على توفير هذا النوع من الورش واللقاءات العلمية، بحضور نخبة من المتخصصين في الشأن الرياضي بجميع فروعه.

مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
رياضة المرأة
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