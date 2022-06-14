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رقصة «الجبال الروسية» طريق «الكنجارو» إلى المونديال!
رقصة «الجبال الروسية» طريق «الكنجارو» إلى المونديال!
14 يونيو 2022 12:15

علي معالي (دبي)
ظاهرة غريبة وقعت في المباراة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي جمعت أستراليا مع بيرو، حيث كان أندرو ريدماين حارس منتخب «الكنجارو» بطلاً برقصته الشهيرة، والتي لها حكاية طريفة.
تألق الحارس الأسترالي أندرو ريدماين في المباراة الفاصلة في ملحق آسيا وأميركا الجنوبية المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر عندما تصدى لركلة ترجيح أنهى بها رحلة بيرو، وذلك بعد مشاركته في الثواني الأخيرة من الأشواط الإضافية.
وبحركاته البهلوانية الغريبة واستفزازه المتواصل للمنافس نجح ريدماين (33 عاماً) في تشتيت تركيز لاعبي منتخب بيرو، وضاعت ركلة أدفينكولا بعد اصطدامها بالقائم، ثم تصدى لضربة فاليرا التي كانت الأخيرة في سلسلة التسديدات الست.
ويبدو أن الحارس الأسترالي لم يفعل حركاته البهلوانية بالصدفة، حيث ذكّر عشاق كرة القدم بما فعله دوديك حارس ليفربول الإنجليزي السابق، بعد أن تألق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 عبر تشتيت تركيز اللاعبين والتحرك بالرقص قبل التسديد.
وفي عام 2019 قام الحارس الأسترالي ريدماين بشرح أسلوبه الفريد في التصدي بالرقص ووصفها بطريقة الجبال الروسية، وتتمثل بالتحديد في اختيار جهة من المرمى والبقاء فيها لأطول فترة قبل التسديد والقيام بحركات غريبة ونفى الحارس أن يكون حريصاً على أداء حصص تدريبية إضافية في ذلك.
هذه الطريقة التي يعتمد عليها الحارس الأسترالي حققت نجاحاً مع ناديه المحلي سيدني، ولكن النجاح الأبرز والأكبر حققه ريدماين مع منتخب بلاده بالتأهل للمونديال بهذه الطريقة التي يمكن وصفها بالفريدة.
التأهل الأسترالي إلى نهائيات كأس العالم حدث للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخها، وكانت أستراليا قد تغلبت على الإمارات بصعوبة 2-1 في ملحق تحديد خامس القارة الآسيوية.
ومرة أخرى خرج منتخب «الكنجارو» غانماً في الملحق بعدما خاضه أكثر من مرة عندما كان يلعب تصفيات أوقيانوسيا سابقاً أو آسيا حاليا آخرها في تصفيات 2018 وتخطيه منتخب سوريا في الملحق الآسيوي ثم العالمي أمام هندوراس.

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