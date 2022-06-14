«النمور» يقترب من كيش!

فيصل النقبي (كلباء)

اقتربت إدارة اتحاد كلباء من التعاقد مع فيليب كيش لاعب وسط الاتفاق السعودي، حيث وصل اللاعب إلى الدولة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة في حالة نجاحها واكتمال تفاصيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانب آخر تنتظر إدارة «النمور» رد إدارة شباب الأهلي حول لاعبها المعار أحمد جشك، بعد أن تقدمت بطلب استعارته للموسم الثالث على التوالي، عقب نجاحه مع الفريق، كذلك تنتظر موافقة إدارة «الفرسان» على إعارة لاعب أجنبي مهم للفريق بناء على طلب ومتابعة خاصة من قبل المدرب الإيراني الجديد فرهاد مجيدي.

وتعمل إدارة «النمور» على إنهاء ملفات اللاعبين الأجانب قبل انطلاق المعسكر التحضيري للموسم في يوليو القادم، حيث تقرر أن يقام المعسكر الخارجي في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.