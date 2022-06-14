«أندية الطائرة» تهدد بالانسحاب من منافسات الموسم الجديد



معتصم عبدالله (دبي)

هددت أندية في دوري الرجال لكرة الطائرة، بالانسحاب من منافسات الموسم الجديد 2022- 2023، وإعادة النظر بشأن المشاركة في المسابقات، بعد رفض الاتحاد تعديل القرارات الجديدة حول مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد في الموسم الجديد.

وكشفت مخاطبات بين اتحاد اللعبة، و5 أندية اطلعت عليها «صحيفة الاتحاد»، وشملت أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا، وعجمان، عن رفض الأندية التعديلات الجديدة، والمطالبة بإعادة النظر في القرارات الأخيرة للاتحاد التي تؤثر، حسب الأندية، على مشاركات اللاعبين المواطنين، علاوة على الأعباء المالية الإضافية المترتبة على تنفيذ القرارات.

وتفصيلاً، أصدر «اتحاد الطائرة» تعميماً على الأندية بشأن أهلية اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد 2020- 2023، والتي تشمل فئات «اللاعب الأجنبي المحترف، اللاعب الأجنبي المؤهل للمنتخبات الوطنية، المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات».

ونص التعميم على السماح للأندية بتسجيل لاعبين ضمن فئة الأجنبي المحترف، إضافة إلى لاعب أجنبي مؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية وفق شروط محددة أهمها أن لا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاماً، وأن يرتبط بعقد مع النادي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى السماح لكل ناد تسجيل 5 لاعبين ضمن فئة اللاعب المقيم شريطة أن يكون قد أقام ثلاث سنوات بالدولة، والسماح بتسجيل 5 لاعبين آخرين في فئة «مواليد الدولة»، بجانب 5 لاعبين في فئة «أبناء المواطنات».

وأكدت الشروط -حسب التعميم-، عدم احتساب اللاعبين في فئات المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات ضمن العدد المسموح بتسجيله ضمن كشوفات الفريق، والسماح لكل فريق تسجيل 14 لاعباً كحد أقصى في قائمة المباراة، من بينهم 5 لاعبين أجانب «كل الفئات»، على أن يسمح بالمشاركة لثلاثة لاعبين أجانب داخل الملعب بغض النظر عن الفئة.

ولاقت التعديلات الجديدة على اللوائح اعتراضات كبيرة من قبل الأندية، التي لخصت ملاحظتها في التأثير السلبي لزيادة عدد اللاعبين الأجانب على فرص مشاركة المواطنين في المباريات، الأمر الذي ينعكس سلباً على المنتخبات الوطنية، إضافة الى زيادة الأعباء المالية على الأندية التي ستتحمل تكلفة تعاقدات اللاعبين الجدد من الأجانب.

وشملت الانتقادات بنود التعديلات الجديدة، والتي من بينها اشتراط تعاقد الأندية لثلاث سنوات مع اللاعبين فئة «المؤهلين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية»، في ظل غياب آلية واضحة حول إمكانية تحويل الهوية اللاعبين للاستفادة منهم في المنتخبات مستقبلاً كون أن القرار بشأن الموضوع لا يرتبط باتحاد الطائرة فقط.

وطالبت الأندية المناهضة للقرارات الجديدة لاتحاد الطائرة بتسجيل لاعبين أجنبيين فقط لإتاحة الفرصة أمام مشاركات المواطنين، بجانب إعادة النظر في شأن رسوم تسجيل واستبدال اللاعبين الأجانب، وشددت على أهمية الدعوة إلى اجتماع مع الأندية لمناقشة التعديلات.

في المقابل، أكد اتحاد الطائرة في رده على الأندية، أن السماح بتسجيل اللاعبين الأجانب في الفئات المحددة يعد اختيارياً وليس إجبارياً حسب الرؤية الفنية لكل نادي، وشدد على أن التعديل على مشاركات اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد يأتي وفق استراتيجية مجلس الإدارة الرامية إلى إقامة مسابقات قوية ذات مستوى تنافسي عالي يعود بالفائدة من خلال التسويق وجلب الرعاة، والتي تسهم بدورها في توفير مخصصات مالية تتيح الفرصة لإقامة تجمعات ومعسكرات المنتخبات الوطنية.

وأكد الاتحاد إبقاء رسوم تسجيل اللاعبين الأجانب والاستبدال دون أي زيادة، وتشمل 10 آلاف لقيد اللاعب الأجنبي المحترف، 15 ألف رسوم استبدال اللاعب الأجنبي المحترف، و5 آلاف رسوم تسجيل اللاعب الأجنبي المؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، مقابل 1000 درهم رسوم قيد اللاعبين فئات المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات.