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مدرب نيوزيلندا ينتظر «معركة» مع كوستاريكا!
مدرب نيوزيلندا ينتظر «معركة» مع كوستاريكا!
14 يونيو 2022 11:47

لندن (رويترز)
يتوقع داني هاي مدرب نيوزيلندا خوض معركة قوية أمام كوستاريكا في الصراع على بطاقة التأهل الأخيرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وسيتأهل الفائز في هذا الملحق العالمي على استاد أحمد بن علي بالدوحة في وقت لاحق اليوم إلى المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم إلى جانب ألمانيا واليابان وإسبانيا.
وقال هاي للصحفيين إن منتخب نيوزيلندا ليس معتاداً على اللعب أمام منتخبات أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، وسيحتاج إلى أن يكون جاهزاً لمواجهة التحدي البدني.
وأضاف هاي: «ستكون مواجهة حذرة في البداية لكنها ستكون مثل الحرب وستكون معركة حقيقية، إنه فريق كبير وقوي ويملك قوة بدنية».
وتحتل نيوزيلندا المركز 101 في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» وستحاول عبور عقبة كوستاريكا المصنفة 31 للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 2010.
وتسعى كوستاريكا، التي بلغت دور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، إلى التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.
وتخوض نيوزيلندا المباراة بعد الإخفاق في الفوز في آخر مباراتين وديتين، حيث تعادلت دون أهداف مع سلطنة عمان، وخسرت 1-0 أمام بيرو في مباراة ودية أخرى.
وسيكون من المتوقع نجاح نيوزيلندا، أقوى منتخب في أوقيانوسيا، في التأهل لكأس العالم 2026 في ظل إقامة نسخة موسعة بمشاركة 48 فريقاً وحصول هذه المنطقة على بطاقة كاملة دون الحاجة لخوض ملحق مع منتخب من قارة أخرى.

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