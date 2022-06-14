فلسطين تتأهل لكأس أمم آسيا برباعية الفلبين



أولان باتور (د ب أ)

تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تغلب على نظيره الفلبيني 4/ صفر، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وحقق المنتخب الفلسطيني الانتصار الثالث على التوالي، ليفوز بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، ويحسم تأهله إلى النهائيات، بينما تجمد رصيد منتخب الفلبين عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وعلى ملعب اتحاد كرة القدم في منغوليا بالعاصمة أولان باتور، تقدم المنتخب الفلسطيني على نظيره الفلبيني بهدفين في الشوط الأول سجلهما صالح شحادة وتامر صيام في الدقيقتين 31 و42، وفي الشوط الثاني، أضاف محمد يامين ومحمود أبو وردة الهدفين الثالث والرابع لفلسطين في الدقيقتين 55 و72.