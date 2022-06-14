منتخب الناشئين يدشن الإعداد ل «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



عقدت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد اجتماع مع الجهازين الفني والإداري لمنتخب الناشئين لمناقشة برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين التي ستقام في البحرين، خلال الفترة من 16 - 27 أغسطس المقبل.

ترأس الاجتماع عبدالله الكعبي الأمين العام المساعد للاتحاد رئيس اللجنة، حيث تقرر أن تنطلق برنامج الإعداد يوم الأحد المقبل بصالة صلاح الدين الرياضية وذلك بعد انتهاء فترة امتحانات اللاعبين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج الإعداد الذي سيتضمن التجمع الداخلي لمدة 3 أيام أسبوعيا، هي الخميس والجمعة والسبت، وتستمر التجمعات حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين ويتخلله اللعب 7 مباريات، وبعدها تعود البعثة إلى البلاد للتجهيز للسفر إلى البحرين.

كانت قرعة البطولة قد أجريت مؤخرا، وأوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية مع فرق قطر والكويت والسعودية، واليابان، والعراق، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

وأكد عبدالله الكعبي رئيس اللجنة أن الاجتماع جاء مثمرا، حيث تمت مناقشة جميع ما يتعلق بمنتخب الناشئين من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب كي يقدم مستوى متميزاً في البطولة ويكون صورة مشرفة لكرة اليد الإماراتية، كما ناقشنا مع الجهاز مكان المعسكر الخارجي والمفاضلة بين مقدونيا ومصر والبوسنة، وعدد المباريات المتوقع خلال المعسكر، وأيضا تحدثنا عن كاملة الأمور الفنية والإدارية ومستلزمات المنتخب.