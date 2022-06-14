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الرياضي
«العنابي» يحسم مصير خربين
«العنابي» يحسم مصير خربين
14 يونيو 2022 13:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
طلب البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة من إدارة النادي التعاقد مع مدافع في الفترة المقبلة، وذلك لدعم «العنابي» قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد خلال شهر يوليو المقبل بالنمسا.
ويكثف «العنابي» البحث حالياً عن مدافع أجنبي لضمه قبل بداية التجمع أو على الأقل مع بداية المعسكر الخارجي حتى يتسنى له الانخراط سريعاً مع زملائه.
على جانب آخر علمت «الاتحاد» أن السوري عمر خربين سوف يستمر مع الفريق في الموسم الجديد، وأنه لا توجد نية لبيعه من جانب النادي، وذلك بعدما تداولت أنباء عن نية «العنابي» في بيعه.
وفي شأن عودة سبستيان تيجالي لأصحاب السعادة، أكد مصدر مسؤول أن المدرب كارفالهال هو من طلب عودة تيجالي ليضمن وجود اثنين مهاجمين من النوع القوي وذلك في ظل وجود البرازيلي جواو بيدرو المهاجم الأساسي للفريق.
من المقرر أن يبدأ الوحدة فترة الإعداد خلال شهر يوليو على أن يتم التوجه إلى النمسا لإقامة معسكر استعدادي خارجي منتصف الشهر لمدة عشرين يوماً يتخللها عدد من المباريات الودية.

الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
عمر خريبين
سباستيان تيجالي
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