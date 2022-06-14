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الملاكم البريطاني جوشوا يرتبط بصفقة بث مع «دازون»
الملاكم البريطاني جوشوا يرتبط بصفقة بث مع «دازون»
14 يونيو 2022 10:58

 
لندن (رويترز)

وقع البريطاني أنطوني جوشوا الملاكم البارز في الوزن الثقيل صفقة بث مع منصة (دازون) من أجل عرض مواجهاته المستقبلية عبر الإنترنت، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنها ستجعل جوشوا من أصحاب الأسهم في (دازون)، إضافة إلى العمل كمستشار خاص للشركة.

وكان جوشوا يرتبط بعقد مع شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية منذ بدء مسيرته الاحترافية في الملاكمة عام 2013، وخاض جوشوا (32 عاما) نزاله الأخير مع (سكاي سبورتس) عندما خسر أمام أولكسندر أوسيك في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.
ومن المنتظر إعادة النزال بين جوشوا وأوسيك في السعودية أغسطس المقبل، وسط توقعات بإعلان ذلك بشكل رسمي خلال أيام.
وقال جوشوا: سأدخل مرحلة جديدة في مسيرتي عن طريق بيئة تدريب جديدة ومدربين جدد والآن منصة بث جديدة، تستغرق المفاوضات على هذا المستوى وقتا، لذا يسعدني أن أختتم كل شيء، والآن يمكنني التركيز بشكل كامل على منح المشجعين ومنصة دازون ما يريدون، وهو توجيه ضربات قاضية في قسم التألق.
وكانت (دازون) قد أبرمت صفقة ضخمة لمدة خمس سنوات مع شركة (ماتش روم) التابعة لإيدي هيرن مروج مباريات جوشوا في يونيو العام الماضي. 

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