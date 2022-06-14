«الفرسان» يتوج بلقب «سلة الشباب» في دبي



دبي (الاتحاد)



توج مجلس دبي الرياضي الفرق واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والألقاب الفردية في «البطولة الثالثة لكرة السلة للشباب»، التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية بالتعاون مع المجلس عدة ملاعب مختلفة هي: أكاديمية جام الرياضية ومدرسة «أفليك» ونادي النصر، ومدرسة الاتحاد الخاصة جميرا، ونادي تشامبس، وشارك فيها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 33 فريقاً.

شارك في تكريم الفائزين أحمد سالم المهري مدير الأندية الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، والنجم اللبناني فادي الخطيب سفير البطولة، وأحمد سليمان مدير البطولة، عادل صقر المشرف الفني لقطاع الناشئين لكرة السلة في نادي النصر، وعدنان العيوني أخصائي أول شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي.

وفاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة، تلاه فريق أكاديمية جام الرياضية، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث، وحصل اللاعب بلال السيد من فريق شباب الأهلي دبي على لقب أفضل لاعب في البطولة وأفضل ملتقط كرات، فيما فاز لينون لاتزر راموس من نادي النصر بلقب أفضل مسجل نقاط وأفضل خاطف كرات، وفاز وائل سليمان من أكاديمية جام الرياضي بلقب أفضل ممر وأفضل مسجل 3 نقاط، وحصل إيلي الحموش من أكاديمية جام على لقب أفضل متصد للكرات.

وفي فئة تحت 14 سنة، فاز فريق نادي تشامبس الرياضي بالمركز الأول، تلاه فريق أكاديمية جام الرياضية، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث، وحصل اللاعب هادي الخطيب من نادي الأبطال الرياضي على ألقاب أفضل لاعب في البطولة، وأفضل مسجل نقاط، وأفضل ملتقط كرات، فيما فاز اللاعب جايدن ميراندا من أكاديمية جام الرياضية بلقب أفضل ممرر كرات، وأفضل مسجل 3 نقاط، وحصل يودريك برايس من نادي النصر على لقب أفضل خاطف للكرات، وحصل اللاعب مارك مرهج من أكاديمية جام الرياضية على لقب أفضل متصدي للكرات، وحصل إبراهيم الشميطلي من نادي الأبطال الرياضي على لقب أفضل مدرب.

وفي فئة تحت 12 سنة، فاز فريق أكاديمية جام الرياضية بالمركز الأول، تلاه فريق مدرسة إن بي ايه لكرة السلة في المركز الثاني، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث، وحصل اللاعب إبراهيم محسن من أكاديمية جام الرياضية على ألقاب أفضل لاعب في البطولة ولقب أفضل مسجل نقاط، وأفضل متصد للكرات وأفضل ملتقط كرات، فيما فاز اللاعب نوح تريستون من فريق نادي النصر الرياضي بلقب أفضل ممرر كرات، وفاز إسماعيل خاديري من فريق مدرسة إن بي ايه لكرة السلة بلقب أفضل خاطف كرات، وفاز سعيد الحموي من أكاديمية جام الرياضي بلقب أفضل مدرب.

وفي فئة تحت 10 سنوات فاز فريق أكاديمية جام الرياضية بالمركز الأول، تلاه فريق نادي دبي ترايب لكرة السلة في المركز الثاني، وحل فريق نادي تشامبس الرياضي في المركز الثالث، وفاز اللاعب دواين ميرندا من أكاديمية جام الرياضية بألقاب أفضل لاعب في البطولة، وأفضل مسجل نقاط، وأفضل ملتقط كرات، وأفضل خاطف كرات، وفاز اللاعب جاد البيساني من أكاديمية جام الرياضية بلقب أفضل ممرر كرات، وفاز اللاعب كيني جاريوس من أكاديمية جام الرياضي بلقب أفضل متصد للكرات، وفاز سعيد الحموي بلقب أفضل مدرب.