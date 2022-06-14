الحوسني: كرة الإمارات لا تحتاج للحارس الأجنبي



رضا سليم (دبي)



تصدر علي الحوسني حارس مرمى فريق عجمان، قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا مع فرقهم في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المنصرم، حيث خاض جميع مباريات الفريق الـ26 في المسابقة دون غياب أو استبدال، حيث سجل 2340 دقيقة على مدار موسم الدوري بفارق 90 دقيقة عن الموسم الذي سبقه حيث شارك في 2250 دقيقة خلال 25 مباراة، بجانب مشاركاته في 360 دقيقة خلال 4 مباريات بكأس المحترفين وهو ما يؤكد أنه يعيش مرحلة من التألق مع البرتقالي للموسم الثاني على التوالي.

وأكد الحوسني أن المستوى الذي يقدمه مع الفريق نابع من التزامه في التدريبات وتعليمات عمر توفيق مدرب حراس المرمى الذي يبذل الكثير معه خاصة قبل المباريات، ونحن نتعامل بروح الفريق الواحد ليس مهم من يتألق الأهم أن يفوز الفريق ويقدم مردود جيد في المباريات.

وأوضح أن هذا الموسم كان بمثابة تحد كبير لنا بعدما تعرض الفريق لكبوة وكاد يهبط للدرجة الأولى ونجا في الأمتار الأخيرة وهو ما كان يمثل مسؤولية على الجميع ونجحت إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن في تعديل شكل الفريق بصفقات جديدة سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الصربي جوران الذي نجح في المهمة بامتياز، وكانت بصمته واضحة على الفريق، حيث كان الهدف أن يظهر الفريق بمستوى جيد ووضع مريح في جدول الترتيب، وهو ما نجحنا فيه.

ونوه إلى أن الصورة التي ظهر عليها البرتقالي ستكون حافز للجميع من أجل مواصلة التألق في الموسم المقبل، وستكون ضمن أولوياتنا الفوز ببطولة ورد الجميل لجماهير البرتقالي التي تقف وراءنا في كل المباريات، وأن يكون لنا ترتيب أفضل من السابع في جدول الدوري.

وحول استمراره مع عجمان، قال:«عجمان بيتي الذي أعيش فيه أفضل فترات حياتي في الملاعب ومستمر معهم، ولن أغادر قلعة البرتقالي لأنني أطمح في تحقيق ما أريد مع هذا الفريق وهو الفوز ببطولة».

وعن غيابه عن المنتخب الأول رغم تألقه مع عجمان على مدار الموسم قال:«المنتخب طموح أي لاعب وعدم انضمامي له في الفترة الماضية ليس محبطا بقدر ما هو دافع لي من أجل مواصلة التألق في انتظار الفرصة التي انضم فيها لقائمة الأبيض، وشعاري دائماً العمل قبل أن أفكر في النتائج.

وحول مستوى الحراس وهل الدوري بحاجة إلى حراس أجانب، قال:«مستوى الحراس مرتفع للغاية ويوجد عدد كبير من الحراس لديهم خبرة، وبالطبع دورينا لا يحتاج للحارس الأجنبي والأرقام والمستويات تتحدث عن الحراس المواطنين وأعتقد أن كل موسم يظهر حارس جديد في الساحة، وهو تأكيد أن كرة الإمارات ولادة وحراس المرمى ليست أزمة في أي فريق، والدليل أن هناك على الأقل اثنين من الحراس جاهزان للعب.