«المحترفين» تطلق «المعسكرات الصيفية»

أبوظبي (وام)

أطلقت رابطة المحترفين، مبادرة «المعسكرات الصيفية»، بالشراكة مع الأندية لتوسيع قاعدة ممارسي نشاط كرة القدم وإشراك أولياء الأمور، تماشياً مع استراتيجية الرابطة ومبادرة تراخيص الأندية لمنح الفرصة للجميع من أجل ممارسة كرة القدم، وتوفير قاعدة أوسع لانتقاء المواهب الواعدة، في دولة الإمارات. وستقام فعاليات المعسكرات خلال العطلة الصيفية للمدارس، بداية من شهر يوليو المقبل، وللأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 13 سنة، على أن تكون مفتوحة لجميع العائلات المقيمة في الدولة، بين أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وتأتي هذه المعسكرات بهدف توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان الاستمتاع باللعب، وخلق صداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعالية تجمع الأطفال والعائلات وأصحاب الهمم، والعمل على زيادة القاعدة الجماهيرية للأندية، وتطوير مهارات كرة القدم لفئة الأطفال، بوصفهم أساس البناء للمستقبل.