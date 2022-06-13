الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«المحترفين» تطلق «المعسكرات الصيفية»
«المحترفين» تطلق «المعسكرات الصيفية»
14 يونيو 2022 01:16

أبوظبي (وام)

أطلقت رابطة المحترفين، مبادرة «المعسكرات الصيفية»، بالشراكة مع الأندية لتوسيع قاعدة ممارسي نشاط كرة القدم وإشراك أولياء الأمور، تماشياً مع استراتيجية الرابطة ومبادرة تراخيص الأندية لمنح الفرصة للجميع من أجل ممارسة كرة القدم، وتوفير قاعدة أوسع لانتقاء المواهب الواعدة، في دولة الإمارات.  وستقام فعاليات المعسكرات خلال العطلة الصيفية للمدارس، بداية من شهر يوليو المقبل، وللأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 13 سنة، على أن تكون مفتوحة لجميع العائلات المقيمة في الدولة، بين أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
وتأتي هذه المعسكرات بهدف توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان الاستمتاع باللعب، وخلق صداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعالية تجمع الأطفال والعائلات وأصحاب الهمم، والعمل على زيادة القاعدة الجماهيرية للأندية، وتطوير مهارات كرة القدم لفئة الأطفال، بوصفهم أساس البناء للمستقبل. 

المعسكرات الصيفية
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©