23 ملفاً في سباق أندية الشارقة للترشيد



الشارقة (الاتحاد)

دخل سباق أندية الشارقة للترشيد أمتاره الأخيرة، حيث اعتمدت اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس الشارقة الرياضي 23 ملفاً مستوفية للشروط، وتباشر حالياً مرحلة التقييم والفرز وبدء خطة زياراتها الميدانية للأندية لاختيار المؤهلين بالفئات المختلفة، ومن المقرر أن تنتهي منها في أغسطس المقبل، ليقوم بعدها فريق التحكيم بحسم مراكز السباق في كل فئة وإعلان أسماء الفائزين، الذين سيتم تتويجهم بحفل خاص في سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وكان المجلس قد أطلق هذا السباق بين أندية الإمارة في سبتمبر 2021؛ بهدف تنمية الوعي الفردي والجماعي في استخدام موارد الطاقة والمياه، تحقيق محور الاستدامة البيئية لخطة استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية نحو البيئة وجعله أسلوب حياة، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الأعباء المادية على الحكومة، وترسيخ قيم أهمية الطاقة كعنصر حيوي وكيفية المحافظة عليه، وأعلن عن 8 جوائز ستقدم للفائزين على صعد الأندية الرياضية والتخصصية والأفراد للتنافس من خلال فئتين، الأولى في: السلوك والثقافة والإعلام، والثانية على أفضل فكرة أو مشروع قابل للتطبيق ميدانياً، وقام المجلس، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل التنفيذ، وهي: مركز الاتصال الحكومي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية بالشارقة، والجامعة القاسمية، وجامعة عجمان.

والملفات التي دخلت مرحلة التحكيم النهائي بيانها، كالتالي: 11 ملفاً من أندية رياضية، هي: الشارقة وكلباء والحمرية وخورفكان والبطائح والذيد والمدام ومليحة ودبا الحصن وشركتا كلباء وخورفكان لكرة القدم، و7 ملفات من أندية تخصصية، هي: الشارقة للشطرنج والدفاع عن النفس والفروسية والثقة للمعاقين والصقارين وخورفكان للمعاقين والشطرنج والثقافة للفتيات، و5 ملفات بمشاركات فردية.

وأشاد عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، رئيس السباق بالأندية والمشاركات من الجمهور والأفراد وتفاعلهم مع شروط ومعطيات السباق وإثرائه من حيث تنوع الأفكار والمقترحات، باعتبار الترشيد ثقافة عامة ورسالة مجتمعية تشمل الجميع، وقال إننا سعداء بالمخرجات والنتائج الحالية للسباق الذي ينظم لأول مرة في هذا المجال على مستوى الأندية والأفراد، حيث يولي المجلس أهمية كبيرة للبيئة وحماية مواردها من الهدر والتلوث وتعزيز الشعور بالمسؤولية والمحافظة على موارد الماء والكهرباء والحفاظ على الممارسات الإيجابية ونأمل أن يحقق السباق أهدافه بما يساهم في تحول مختلف الأفكار والمشاريع إلى واقع في المستقبل.

يذكر أن لجنة سباق الأندية للترشيد برئاسة عبدالله آل علي والمهندسة منى الشمسي مدير السباق والأعضاء المهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام بإدارة الاتصال الحكومي، والسيد هاني محمد القاسم منسق تخطيط استراتيجي وجودة، والسيد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأحمد المحضار رئيس قسم مراقبة الاستهلاك بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحمد الحوسني تنفيذي مشاريع بالمجلس عضو ومقرر للجنة.