كين يرحب بتحدي هالاند ونونيز

وولفرهامبتون (أ ف ب)

أعلن مهاجم توتنهام الدولي هاري كين، أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى مواجهة الوافدين الجديدين إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم النرويجي إيرلينج هالاند «مانشستر سيتي»، والأوروجوياني داروين نونيز «ليفربول»، حيث يتوقع معركة كبيرة معهما على لقب الهداف.

وأعلن بنفيكا انتقال مهاجمه الدولي نونيز المتوج هدافاً للدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 26 هدفاً، إلى صفوف ليفربول مقابل 75 مليون يورو.

في المقابل، تعاقد سيتي الذي كان يأمل كين الانتقال إلى صفوفه عام 2021، مع هالاند أواخر الشهر الماضي بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، والذي تردّد سابقاً انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحفية عدة الى انه تم تحديده بستين مليون يورو.

وسجل الواعد النرويجي 22 هدفاً في 24 مباراة في البوندسليجا، حيث احتل المركز الثالث على لائحة الهدافين، علماً أنه غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وقال كاين، هداف الدوري أعوام 2016 و2017 و2021: منذ أن كنت ألعب، كان كل موسم دائمًا معركة صعبة للفوز بلقب الهداف.

وأضاف: نتوقع دائمًا أن يلعب أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز. مع هذين الوافدين الجديدين، سيكون هذا هو الحال.

وتابع: لقد ساعدني دائمًا وجود لاعبين يقدمون لي مثل هذا التحدي، ويسمح لي بالتطور.

وأنهى مهاجم توتنهام هذا الموسم برصيد 17 هدفًا في المركز الرابع على لائحة الهدافين، خلف زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ومهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، اللذين توجا بلقب الهداف برصيد 23 هدفاً لكل منهما، ومهاجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ««18 هدفاً».