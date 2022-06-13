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الرياضي
«مايوركا» يجهز نادال لـ «ويمبلدون»
«مايوركا» يجهز نادال لـ «ويمبلدون»
13 يونيو 2022 21:12

مدريد (أ ف ب)

تدرب الإسباني رافايل نادال على الملاعب العشبية لأول مرة صباح الاثنين في مايوركا، ما يبشر بإمكانية مشاركته في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس المقررة بعد أسبوعين.
وقام نادال ببعض التمارين البدنية الخفيفة خلال حصة تدريبية قصيرة مغلقة في نادي مايوركا في سانتا بونكا، حيث تبدأ دورة مايوركا الأحد المقبل.
وتقضي خطة نادال بزيادة كثافة تدريباته من يوم غدٍ الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، ثم يقرر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ما إذا كان سيشارك في بطولة ويمبلدون التي تبدأ في 27 يونيو الحالي، اعتمادًا على كيفية استجابة قدمه اليسرى التي تعاني من إصابة مزمنة.
ويعاني نادال منذ سنوات من الألم الناجم عن متلازمة مولر فايس، وهي حالة نادرة وتنكسية تصيب عظام القدم.
وكان نادال المتوج بلقب بطولتي أستراليا ورولان جاروس هذا العام، قال الأسبوع الماضي إن قدمه اليسرى كانت "مخدرة" بالحقن، خلال فوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة الأحد قبل الماضي، عندما توج باللقب الرابع عشر في رولان جاروس والثاني والعشرين في البطولات الأربع الكبرى معززاً رقميه القياسيين فيهما معاً.
وأوضح أنه غير مستعد لتكرار تجربة الحقن التخديرية في ويمبلدون، البطولة التي فاز بها مرتين عامي 2008 و2010، ولم يشارك فيها عام 2021، وقال: اللعب بمضادات الالتهاب، نعم، بحقن التخدير، لا.
وأضاف: سأكون هناك إذا سمح جسدي بذلك. ويمبلدون أولوية بالنسبة لي، البطولات الأربع الكبرى أولوية بالنسبة لي.
وسافر نادال إلى برشلونة الأسبوع الماضي لبدء علاج جديد للتخلص من الآلام، التي يعاني منها في قدمه اليسرى وذلك "بالذبذبات الراديوية النبضية".
وقال متحدث باسم الماتادور إن العلاج يعني أن الأعصاب المحيطة بمنطقة الإصابة "خدرت مؤقتاً".
ويبدو أن هذا العلاج الجديدة يؤتي ثماره، لدرجة أن عمه ومدربه السابق توني قال على هامش دورة شتوتجارت الألمانية السبت، إن ابن أخيه "سيلعب في ويمبلدون".

ويمبلدون
نادال
رولان جاروس
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