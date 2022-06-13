منصور بن محمد يجتمع مع مسؤولي أندية دبي

دبي (وام)

اجتمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي مع رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي، في مقر المجلس بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأكد سموه أن الأندية وشركات كرة القدم تلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً في دولة الإمارات كونها مركزاً لاختيار اللاعبين وتطويرهم وإشراكهم في المنافسات على مستوى الدولة، بينما يتم من خلالهم تشكيل المنتخبات الوطنية.

وقال: وجود فرق قوية يمهد لمنافسات قوية ويؤهل منتخبات قادرة على إحراز الألقاب، والأندية تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في تطوير الرياضة على مستوى الدولة، والاتحادات لن تنجح في تحقيق أهدافها من دون وجود أندية وفرق تضم لاعبين موهوبين وقادرين على رفع سقف الأداء في المنافسات الى المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي المقبل واختيار أفضل العناصر لتولي مسؤوليات الفرق على المستويات الإدارية والفنية والطبية واختيار العناصر الأفضل من اللاعبين الإماراتيين والمحترفين والمقيمين، مع منح الفرصة للاعبين الموهوبين من فرق الشباب والرديف للانضمام الى الفريق الأول وتمثيل أنديتهم في منافسات الموسم المقبل، لاسيما وأن تجربة منح الفرصة للاعبين الشباب للعب مع الفريق الأول قد أثمرت ظهور العديد من المواهب الوطنية التي استحقت مكانها في الفريق الأول للنادي وكذلك في المنتخب الوطني الأول.

وشدد سموّ الشيخ منصور بن محمد على أهمية تفعيل التعاون بين مجالس الإدارات، وقال: التنافس بين الأندية لتحقيق الفوز وإحراز الألقاب أمر مطلوب ولكنه لا يمنع وجود تعاون وتنسيق، لأن إدارات الأندية وشركات كرة القدم تحقق الكثير من الفوائد والمكاسب بمضافرة جهودها، كما أن نجاح مجالس الإدارات وإظهار كل منها التميز في العمل، يعتمد بشكل كبير على قدرة الشخصيات القيادية في ترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة النموذجية من الموارد على مستوى الموازنات المالية والموارد البشرية والمواهب التي تحتاج الى الخبرة في انتقاء المميز منها من داخل أو خارج النادي وضمه للفريق الأول ليكون طرفاً مؤثراً في فريق قادر على المنافسة والفوز.