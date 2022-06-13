26 ألف ممارس لرياضة البادل تنس في الإمارات

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العامة للرياضة اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارة اتحاد البادل تنس لمناقشة سبل تطوير الرياضة وتحقيق الاستدامة فيها، وخطوات العمل المشترك بين الهيئة والاتحاد لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات في رياضة البادل تنس، بما يرفع مكانة الإمارات في هذه الرياضة ويعزز فرص حضورها على منصات التتويج في المنافسات الإقليمية والعالمية الخاصة باللعبة.

حضر الاجتماع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد البادل تنس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

واستعرض الاجتماع مسيرة تطور رياضة البادل تنس في الدولة خلال السنوات الماضية والشعبية المتزايدة التي تحققها، وتهيئة بيئة تضمن تحقيق المزيد من الإقبال عليها في إمارات الدولة كافة خلال المرحلة المقبلة. كما ناقش الاجتماع طرق جذب الرعاة عبر الاستفادة من الحضور المميز الذي حققته البادل تنس داخل المجتمع الإماراتي، بما يعزز الاستقرار المالي والإداري للاتحاد والنمو المستدام لرياضة البادل.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نقدّر الدور الكبير الذي تلعبه رياضة البادل تنس بتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع عبر الانتشار الكبير الذي حققته داخل الإمارات، الأمر الذي يدعم استراتيجية القطاع الرياضي الرامية إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتكريس فكرة الرياضة المجتمعية»، مؤكداً حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم كافة الجهود التي تصب في تنمية هذه الرياضة وتوسيع انتشارها وممارستها من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف سعادته: «نتطلع إلى توسيع دائرة التعاون بين الاتحادات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف ضمان مسار مستمر من الازدهار للقطاع الرياضي في الدولة.

ومن هذا المنطلق نعمل على تعزيز شراكتنا وتعاوننا مع اتحاد البادل تنس لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الانتشار الكبير للعبة وتطوير الأسس الداعمة لنموها وتوسيع نطاق ممارستها».

ووصل عدد ممارسي البادل في دولة الإمارات، المسجلين على منصة TOURNAMENT PLAY، إلى 26 ألف رياضي بعد 8 سنوات فقط من تأسيس الاتحاد، مما يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته ممارسة اللعبة وتحقيقها للأهداف المجتمعية التي تتطلع إليها الهيئة.