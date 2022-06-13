محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لـ«الفجيرة الدولية لبناء الأجسام»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على المكانة العالمية لإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية وتنظيمها، منوهاً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على توفير الموارد الداعمة لإنجاح الأحداث الرياضية، التي تعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام «للمحترفين»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على خطة العمل وتفاصيل التحضير للبطولة، التي تقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة الإماراتي.

واستعرضت اللجنة المنظمة برنامج الألعاب المقررة في البطولة وفئاتها المعتمدة، حيث تستهدف مشاركة دولية واسعة تصل إلى 1200 لاعب محترف من النساء والرجال من مختلف بلدان العالم.

ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، اللجنة المنظمة، بتكثيف العمل ومواصلة الجهود خلال المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البطولة، مؤكداً سموه على تسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية الداعمة لتعزيز سمعة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المجال الرياضي.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، بالشكر والامتنان على الاستقبال، ورعاية سموه لهذا الحدث الهام الذي يشكل إضافة نوعية لسجل إمارة الفجيرة في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدين مواصلة العمل لتحقيق النتائج المشرفة المرجوة.

حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.