تيجالي يعود إلى «العنابي» بعد عامين مع «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)

أعلن نادي الوحدة رسمياً عودة هدافه التاريخي سبستيان تيجالي «37 عاماً»، إلى صفوف «العنابي» ليدافع عن ألوان فريقه السابق بداية من الموسم الجديد 2022- 2023، بعد موسمين على التوالي قضاهما في صفوف النصر اكتفى خلالهما بمركز الوصافة في كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة في الموسم الماضي 2020- 2021.

وارتبط اسم تيجالي بالوحدة منذ موسمه الأول في الملاعب المحلية 2013- 2014 قادماً من نادي الشباب السعودي، حيث عاش أفضل فتراته مع «العنابي» وتوج مع الأخير بألقاب كأس رئيس الدولة 2016- 2017، وكأس الرابطة 2017- 2018، بجانب لقبي كأس السوبر «مرتين على التوالي» خلال موسمي 2017- 2018، و2018- 2019.

وعلى الصعيد الشخصي توج تيجالي مع الوحدة بلقب هدافي الدوري مرتين الأولى موسم 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، والثانية موسم 2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، قبل أن يكتفي بتسجيل 21 هدفاً في موسمين على التوالي في الدوري مع «العميد» 2020- 2021,2021- 2022.

ولم يكن مشوار تيجالي مع «الأزرق» بقدر توقعات جماهير «العميد» بعدما خسر الفريق لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي 2020- 2021 أمام منافسه شباب الأهلي 1-2 في الأولى، وبركلات الترجيح 4-5 في الثانية، مقابل خروجه خالي الوفاض من كل مسابقات الموسم الحالي 2021- 2022.

واقتصر مشوار تيجالي التهديفي في موسمين على التوالي مع النصر على تسجيله 23 هدفاً خلال 55 مباراة في كل المسابقات بمعدل 13 هدفاً في الموسم الأول، و10 أهداف فقط في الموسم الأخير كأقل محصلة تهديفية في مشوار المهاجم الدولي لمنتخب الإمارات على مدار 9 مواسم في الملاعب المحلية.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للخروج من قائمة «العميد» في الموسم الجديد إلى جانب تيجالي، لاعب الوسط ضياء سبع الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية يونيو الحالي، في انتظار القرار النهائي بشأن بقية الأجانب الذين تستمر عقودهم لموسم على الأقل وعلى رأسهم الثنائي مهدي عبيد والبرتغالي توزي حتى يونيو 2023، بجانب قائد منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز المرتبط بدوه مع «العميد» حتى يونيو 2024.

أرقام

37 عاماً للمهاجم تيجالي

9 مواسم خاضها في الملاعب المحلية

173 هدفاً في الدوري كثالث أفضل الهدافين

2 موسمان قضاهما مع «العميد»

23 هدفاً حصيلة أهدافه مع «الأزرق» في موسمين

10 أهداف في الموسم الأخير المحصلة «الأضعف»