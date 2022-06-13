هاميلتون يتمسك بالمشاركة في سباق فورمولا1 الكندي

لندن(د ب أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يتمكن من المشاركة في سباق الجائزة الكبرى الكندي، المقرر مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وكان هاميلتون «37 عاماً» قد واجه صعوبة في الخروج من قمرة القيادة بسيارته، حيث عانى من ألام في الظهر خلال سباق فورمولا1، الذي أقيم في أذربيجان أمس الأحد، وتضمن 51 لفة. ووصف هاميلتون سباق أمس بأنه الأكثر تسبباً للألم في مسيرته، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

بينما صرح توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، بأن هناك احتمالات لعدم تمكن هاميلتون بطل العالم سبع مرات من استعادة لياقته بالشكل الكافي للمشاركة في السباق المقبل بكندا. لكن هاميلتون، الذي أنهى سباق أمس في المركز الرابع، قلل من تلك المخاوف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هاميلتون: سأكون حاضراً مطلع الأسبوع. لن أغيب... الأمس كان صعباً وعانيت من بعض المشكلات في النوم، لكنني شعرت بإيجابية مع استيقاظي اليوم.

وأضاف: أشعر بالألم قليلاً إلى جانب بعض الكدمات في ظهري، لكن لا شيء خطير.

وتابع هاميلتون: علينا مواصلة الكفاح. الوقت الحالي هو الأكثر تطلبا للتعاون، وسنفعل.