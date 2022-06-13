الأهلي يضع مقترحات تطوير الكرة الأفريقية أمام «كاف»

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري أنه أرسل صباح اليوم خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يخطره فيه برؤية الأهلي واقتراحاته التي أعلن عنها محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، في مؤتمره الصحفي أمس الأول السبت.

وأوضح الأهلي أنه اتخذ هذه الخطوة «ليستفيد الجميع من الأحداث السلبية التي واكبت إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد..

وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة ثانية.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. وقبل أن يسرد النادي اقتراحاته في الخطاب... أكد على أن التعديل والتطوير هي حق ومسؤولية الكاف... ولكن المصلحة العامة للكرة الأفريقية تستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية.

وتمثلت رؤية الأهلي في عودة الدور النهائي للمسابقات الأفريقية «دوري الأبطال - الكونفدرالية» لنظام الذهاب والعودة، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح، أوروبا تختلف كثيراً عن إفريقيا، ووسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً، لا توجد تأشيرة سفر موحدة لكل الدول في أفريقيا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير الأفريقية.. أيضاً لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية... على العكس في أوروبا المسافات بين الدول قريبة... ووسائل الانتقالات عديدة... ولا توجد كل المشاكل التي تم الإشارة إليها.

وواصل خطاب الأهلي، وحال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة، تقتضي الشفافية أن يقوم كاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية، تضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل.

وأن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات، حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم كاف بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها.

وطالب خطاب الأهلي بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد»فار" في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة... وأفريقيا ليست أقل من أوروبا.

وأن يقوم كاف بإعادة صياغة للوائحه الحالية... لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير... علماً بأننا ندرك أن هذه مسؤولية كاف، ولكن التعاون يستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأندية.

إضافة إلى دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من كاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حالياً، وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامة ومكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وعلاج المصابين.