«منزل التقاعد» يكلف رونالدو 17 مليون استرليني

معتز الشامي (دبي)

أين سيتقاعد كريستيانو رونالدو؟.. وكيف سيعيش حياته عقب الاعتزال وربما بعد الابتعاد عن كرة القدم، هذا هو ما يشغل وسائل الإعلام مؤخراً، بعدما تم الكشف عن "بيت الأحلام" الذي يبنيه "الدون" ويشرف على كل تفاصيله والذي يتراوح ثمنه بين 10 إلى 17 مليوناً أسترليني.

وكشفت تقارير صحفية أن "المنزل الفخم" لكريستيانو رونالدو، سيكلفه هذا العام 17 مليون جنيه أسترليني، وهو الذي أطلق عليه الدون لقب "منزل التقاعد" ويقع في كينتا دا مارينيا على الريفييرا البرتغالية، حيث أشارت التقارير إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد، كان قد خصص في البداية 10 ملايين جنيه أسترليني، ولكن مع ارتفاع أسعار تكلفة مواد البناء، بالإضافة لرغبة الدون في "الكمال" والاهتمام بكافة التفاصيل زادت التكلفة بواقع 7 ملايين إضافية.

فيما قالت الشركة المشرفة على عملية البناء في تعليق لها على ارتفاع سعر بيت المستقبل لرونالدو وفق صحيفة "صن": لقد سعى جاهدا لتحقيق الكمال طوال مسيرته الكروية ويريد الشيء نفسه خارج الملعب فهو يريد أن يكون كل شيء مناسبًا له ولأسرته لأنه سيتقاعد هنا، وأضاف بيان للشركة: المنزل الذي سيشترك فيه رونالدو وهو أب لخمسة أطفال مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز "28 عامًا" زادت تكلفته لأن "الدون" لا يدخر جهداً للتأكد على أنه وأسرته سعداء لتلك التغييرات على المشروع الأصلي.

وذكر التقرير أن زيادة إجمالي الإنشاءات الخاصة بمنزل "حياة الاعتزال" للاعب الأسطوري الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته تأتي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء ورغم ذلك يتوقع أن ينتهي العمل فيه أواخر العام المقبل.