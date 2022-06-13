سباق أندية الشارقة لـ «الترشيد» يصل أمتاره الأخيرة

الشارقة (الاتحاد)

دخل سباق أندية الشارقة للترشيد أمتاره الأخيرة، حيث اعتمدت اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس الشارقة الرياضي 23 ملفاً مستوفياً للشروط، وتباشر حالياً مرحلة التقييم والفرز وبدء خطة زياراتها الميدانية للأندية لاختيار المؤهلين بالفئات المختلفة، ومن المقرر أن تنتهي منها في أغسطس المقبل ليقوم بعدها فريق التحكيم بحسم مراكز السباق في كل فئة وإعلان أسماء الفائزين، الذين سيتم تتويجهم بحفل خاص في سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وكان المجلس قد أطلق هذا السباق بين أندية الإمارة في سبتمبر 2021، بهدف تنمية الوعي الفردي والجماعي في استخدام موارد الطاقة والمياه، تحقيق محور الاستدامة البيئية لخطة استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، تعزيز الشعور بالمسؤولية نحو البيئة وجعله أسلوب حياة، وترشيد الاستهلاك وتقليل الأعباء المادية على الحكومة وترسيخ قيم أهمية الطاقة كعنصر حيوي وكيفية المحافظة عليه، وأعلن عن 8 جوائز ستقدم للفائزين على صعد الأندية الرياضية والتخصصية والأفراد للتنافس من خلال فئتين، الأولى في: السلوك والثقافة والإعلام، والثانية على أفضل فكرة أو مشروع قابل للتطبيق ميدانياً، وقام المجلس خلال الشهور الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل التنفيذ وهي: مركز الاتصال الحكومي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم وجامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة والجامعة القاسمية وجامعة عجمان.

والملفات التي دخلت مرحلة التحكيم النهائي، عبارة عن 11 ملفاً من أندية رياضية هي الشارقة وكلباء والحمرية وخورفكان والبطائح والذيد والمدام ومليحة ودبا الحصن وشركتي كلباء وخورفكان لكرة القدم، و7 ملفات من أندية تخصصية هي: الشارقة للشطرنج والدفاع عن النفس والفروسية والثقة للمعاقين والصقارين وخورفكان للمعاقين والشطرنج والثقافة للفتيات، و5 ملفات بمشاركات فردية.