إيسايلا يوصي بالاستغناء عن 6 لاعبين في بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

قدم الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس تقريره الختامي عن الفريق لإدارة النادي، وذلك لتقييم الموسم واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة، وتضمن التقرير مفاجأت عديدة بالاستغناء عن ستة لاعبين من قوام الفريق، من بينهم أسماء اعتقد البعض أنها ستكون مستقبل الفريق خاصة مع تألقهم في بعض المباريات.

وجاء في تقرير المدرب الروماني ضرورة الاستغناء عن هؤلاء الستة مع التعاقد مع مجموعة أخرى تخدم السماوي مستقبلاً، وكان الموسم الماضي قدم شهد تراجعاً في مستوى وصيف الدوري في الموسم الذي سبقه، كما شهدت المباريات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين عدم ظهور بعض اللاعبين بمستوي يؤهلهم للتواجد في التشكيلة الرئيسية، وهو ما دعا المدرب لمهاجمتهم علانية، والتأكيد على أنهم لا يصلحون كقوام أساسي.

وقال في أحد المؤتمرات الصحفية: إن إجابته على سؤال لماذا لا يلعب البعض أساسياً وصلت من خلال أداء هؤلاء اللاعبين، حيث أجابوا على أنفسهم من خلال الأداء المتواضع الذي ظهروا، به حيث لم ينجحوا في إثبات أنفسهم والتأكيد على أنه يمكن الاعتماد عليهم في أي وقت.

على جانب آخر علمت «الاتحاد» أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين بقرار المدرب وطالبتهم بالبحث عن أندية أخرى.