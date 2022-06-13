«الميركاتو».. هدوء يسبق «العاصفة»!

رضا سليم (دبي)

تحولت إدارات أندية المحترفين إلى خلية نحل للتجهيز للموسم الكروي الجديد 2022-2023 ليس فقط بالمعسكرات والمباريات، بل أيضاً بالصفقات وضخ دماء جديدة تنعش الفرق في الموسم المقبل، إلا أن «الميركاتو» حتى الآن أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة في ظل عدم قيام 5 أندية، وهو ما يعادل أكثر من الثلث، بالإعلان عن صفقات جديدة حتى الآن، في حين أسرعت أندية أخرى بالإعلان المبكر عن صفقاتها، وإن كانت الغالية العظمى في اتجاه تجديد التعاقد مع صفقات خارجية قليلة لا تتعدى أصابع اليد، وبشكل عام جميع الصفقات ما بين التعاقدات والتجديد للمواطنين والأجانب وصلت إلى 30 صفقة فقط.

ورغم تراجع الصفقات، إلا أن الفترة الزمنية لازالت طويلة والتي تسمح للأندية بإبرام صفقات ربما تكون مفاجأة في الموسم الجديد.

ووصل عدد صفقات الأجانب حتى الآن 5 فقط من بينهم 3 مدربين، هم: البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة الجديد الذي حل بدلاً من الفرنسي جريجوري دوفرن، كما تعاقد شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بدلاً من مهدي علي، والإيراني فرهاد مجيدي مدرباً لاتحاد كلباء بدلاً من خورخي دا سيلفا، فيما تعاقد الوصل مع المدافع الدولي المغربي سفيان بوفتيني ودبا الفجيرة العائد لدوري الأضواء مع الإيفواري الحسن باسيرو القادم من حتا.

وعلى مستوى تعاقدات المواطنين، هناك 4 صفقات فقط يحتفظ الإمبراطور بالأفضلية، حيث تعاقد مع عمر عبدالرحمن قادماً من شباب الأهلي، والشقيقين عبدالله سالم وناصر سالم في صفقة انتقال حر من الفجيرة، فيما ضم دبا الفجيرة حسين عبدالله قادماً من نادي النصر، وعاد تيجالي إلى صفوف «العنابي» بعد موسمين قضاهما مع «العميد».

وعلى مستوى تجديد التعاقد للاعبين مع أنديتهم، وصل التجديد إلى 20 صفقة وتصدر الشارقة المشهد بالتجديد مع 6 لاعبين هم: محمد عبدالباسط 3 مواسم، وسالم سلطان 3 مواسم، والحسن صالح «موسمين»، ودرويش محمد 3 مواسم، وعلي الظنحاني «موسمين» وعبدالله الحمادي «موسمين».

وجدد دبا الفجيرة عقود 5 لاعبين، هم عامر عمر هداف المواطنين في الدرجة الأولى، وإبراهيم المنصوري وروجر مندونكا وخالد البلوشي وخالد الظنحاني، فيما جدد الوصل عقد البرازيلي جيفيرسون دوجلاس لمدة موسمين، ولمدة موسم جدد شباب الأهلي عقد محمد مرزوق ويوسف جابر، وجدد ياسر حسن مع اتحاد كباء لمدة 3 سنوات وزميله سلطان عادل لمدة 5 سنوات ويستمر محمد فوزي وطارق أحمد مع النصر لمدة موسمين، والمغربي وليد أزارو مع عجمان لمدة موسمين والبرازيلي دودو مع خورفكان لمدة موسم واحد.

وخرج من سباق صفقات الميركاتو الصيفي حتى الآن 5 أندية، هي العين والجزيرة وبني ياس والظفرة والوافد الجديد البطائح، والتي لم تعلن عن أية صفقة حتى الآن، ومن المنتظر أن تدخل السباق قريباً بالكشف عن صفقات الموسم الجديد.