«المنشور الغامض» يكشف انتقال كييليني إلى لوس أنجلوس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

نشر نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي مقطع فيديو يلمح فيه إلى قرب تعاقده مع مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق المخضرم جورجو كييليني.

ونشر النادي الأميركي في حسابه على تويتر رمزاً تعبيرياً متحرّكاً وعبارة "متاح قريباً، توقيع مؤكد" باللغة الإيطالية، ما استدعى الرد من كييلني بالذات بأنه هو المستهدف بهذا المنشور الغامض.

وكان كييليني «37 عاماً» ترك ناديه يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، وخاض آخر مبارياته الـ117 الدولية في صفوف منتخب بلاده أمام الأرجنتين في مباراة "فيناليسيما"، التي جمعت بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية وانتهت بفوز ممثل الأخيرة 3-صفر.

وكان قطب الدفاع الذي يطلق عليه لقب "برج بيزا" نسبة إلى مسقط رأسه، ينوي إنهاء مسيرته الدولية في مونديال قطر 2022، لكن منتخب بلاده سقط سقوطًا مدويًا على أرضه أمام مقدونيا الشمالية في الملحق المؤهل نهاية مارس الماضي ليندثر حلمه، ما دفعه لإعلان اعتزاله اللعب دوليًا بعمر السابعة والثلاثين.

بدأ مسيرته في صفوف ليفورنو في الدرجات الدنيا عام 2000 واستمر في صفوفه أربعة مواسم، قبل أن ينضم إلى نادي فيورنتينا لموسم واحد ومنه إلى يوفنتوس، الذي أمضى معه 17 عامًا.

بقي وفيًا للسيدة العجوز على الرغم من إسقاط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة رشوة، ليدرك أنصار النادي بأنه ليس مجرد لاعب واعد بل من الأوفياء أيضًا. عاش العصر الذهبي ليوفنتوس بعد أن عاد الأخير إلى الدرجة الأولى وتوج في صفوفه بتسعة ألقاب تواليًا في الدوري المحلي من 2012 إلى 2020، بالاضافة إلى كأس إيطاليا خمس مرات خلال هذه الفترة.

أما النقاط السوداء في مسيرته، فكانت خسارته نهائي دوري الأبطال عام 2017 ضد ريال مدريد «كان مصابًا في نهائي عام 2015 الذي خسره فريقه أمام برشلونة»، كما خسر نهائي كأس أوروبا عام 2012 بسقوط منتخب بلاده المدوي أمام إسبانيا برباعية نظيفة.