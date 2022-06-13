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الرياضي
ساوثجيت يأمل في مراعاة كأس العالم لدى وضع جدول الدوري الإنجليزي
ساوثجيت يأمل في مراعاة كأس العالم لدى وضع جدول الدوري الإنجليزي
13 يونيو 2022 14:14

 
لندن (د ب أ) 

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه يأمل من رابطة الدوري الإنجليزي مراعاة الاستعدادات لكأس العالم، لدى وضع جدول مباريات الموسم المقبل.
وذكرت شبكة «إي.إس.بي.إن» الإخبارية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قدم طلباً رسمياً إلى الرابطة بعدم تحديد مباريات بين الفرق التي يطلق عليها «الستة الكبار» في مطلع الأسبوع الموافق 12 و13 نوفمبر.
ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الإنجليزي إلى قطر 15 نوفمبر، حيث يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بلقاء منتخب إيران 21 من الشهر نفسه، قبل أن يلتقي منتخبي أميركا وويلز في مباراتيه الأخريين بالمجموعة الثانية.
وتعلن رابطة الدوري الإنجليزي جدول مباريات الموسم المقبل 2022/ 2023 الخميس، وقال ساوثجيت إنه يأمل في أن تكون الرابطة قد أخذت في اعتبارها طلب اتحاد الكرة للمساعدة في التعامل مع التحول السريع في المنافسات.
وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»:«طلبنا من رابطة الدوري الإنجليزي التفكير في أشياء، لكننا أيضاً نتفهم أنهم يفكرون في العديد من الأشياء بالفعل».
وأضاف:«برنامج جدول المباريات معقد للغاية، فلا يمكن تحديد مباراة لمانشستر سيتي على ملعبه في نفس مطلع الأسبوع الذي يلعب فيه مانشستر يونايتد على ملعبه، وهناك العديد من المتغيرات التي ندرك صعوبتها.» وتابع:«لن نفضل أياً من المباريات الكبيرة (في ذلك الوقت) لكن بصدق، الفارق الذي يحدثه هذا يعد محدوداً».
وأضاف:«إذا لعب فريق يوم السبت (السابق لسفر المنتخب إلى قطر) قد يساعدنا هذا من خلال التقرير الطبي، حيث سيكون أمامنا يوم إضافي حينذاك للتقييم.» وأوضح:«لأنه سيفترض بنا التجمع يوم الاثنين للسفر يوم الثلاثاء، وسيكون علينا اتخاذ قرارات سريعة حقاً، خاصة من ناحية الوضع الطبي للاعبين».

جاريث ساوثجيت
المنتخب الإنجليزي
كأس العالم 2022
الدوري الإنجليزي
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