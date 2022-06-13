شباب الأهلي يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للطاولة



معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ شباب الأهلي بلقب البطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للموسم الثاني على التوالي، بعد تفوقه في النهائي على منافسه النصر بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعت الغريمين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في ختام موسم 2021- 2022.

وتوج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الطاولة، بحضور فيصل الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد خوري ممثل مجموعة شركات عبد الله أحمد الموسى راعي «البطولة الأغلى»ّ، وماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والمدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، أبطال «الفرسان» بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي.

واحتفل «الفرسان» في الموسم الحالي 2021- 2022، بثنائية تاريخية بعد التتويج بلقب دوري الرجال للمرة الأولى بعد نحو ربع قرن بعد الأولى موسم 1998-1999، قبل أن يضيف إلى سجل إنجازاته لقب «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بعد مواجهة مثيرة أمام «العميد» صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس في 18 نسخة على التوالي.

وفرض «الفرسان» الأفضلية في النهائي من البداية بتفوق صلاح عبدالحميد على منافسه راشد محمد لاعب النصر 3-0، في المقابل تغلب مروان منصور لاعب «العميد» على فيصل أحمد لاعب «الفرسان» 3-1، ليعود شباب الأهلي ويكسب الجولتين الحاسمتين بتغلب فيصل أحمد وعبدالله البلوشي على منافسيهما راشد محمد وراشد عبد الحميد في «الزوجي» بنتيجة 3-1، قبل أن يحسم صلاح عبدالحميد اللقب للفرسان بفوزه في الجولة الرابعة على مروان منصور 3-1.

وعبر المصري حامد حافظ مدرب فريق شباب الأهلي لكرة الطاولة، عن سعادته بإنجاز «الثنائية التاريخية» في موسمه الرابع مع «الفرسان»، وقال: «الإنجاز نتاج مجهود اللاعبين وبفضل دعم الإدارة المستمر لفرق النادي المختلفة، ونطمح إلى الاستمرار في تحقيق الأفضل»، لافتاً إلى أن الأعمار الشابة للاعبي فريق «الفرسان» الفرصة في الاستمرار طويلاً على منصات التتويج في المواسم المقبلة.

من جانبه، أهدى فيصل أحمد لاعب الخبرة في شباب الأهلي «إنجاز الثنائية» إلى قيادة النادي وجماهير «الفرسان»، وقال: «حصاد الألقاب مثل ختاماً مميزاً لموسم شاق بذلنا فيه جهوداً كبيرة تكللت بالنجاح في معانقة الدوري للمرة الأولى بعد ربع القرن، والاحتفاظ بلقب الكأس الأغلى لموسم ثانٍ على التوالي»، مجدداً الوعد على الاستمرار في درب الإنجازات والتمثيل المشرف للأندية المحلية في المشاركات الخارجية المقبلة لبطل الدوري والكأس.

إلى ذلك، أكد محمد خوري ممثل مجموعة شركات عبد الله أحمد الموسى، راعي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» عن سعادتهم باستمرار التعاون مع اتحاد الطاولة والمستمر منذ مواسم طويلة، وقال: «نتشرف برعاية الاتحاد وأغلى البطولات كنهج مستمر لمجموعة عبدالله أحمد الموسى ضمن دورها المجتمعي»، لافتاً إلى حرصهم الاتجاه إلى اتحادات الألعاب الفردية كونها لا تجد ذات الاهتمام أسوة باتحادات الألعاب الجماعية، متمنياً التوفيق للاتحاد في المواسم المقبلة.

من جانبه، هنأ فيصل الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، بالختام المميز لمنافسات موسم 2021- 2022 للكرة الطاولة، وقال: «النهائي المثير بين شباب الأهلي والنصر على لقب الكأس الأغلى مثل خير ختام لموسم مميز شهدنا فيه تنافساً مثيراً بين الأندية على شتى الألقاب في منافسات الأشبال والناشئين والشباب، وصولاً لفئة الرجال في منافستي الدوري وكأس رئيس الدولة».

وأضاف: «نهنئ شباب الأهلي على اللقب المستحق، ونتمنى التوفيق للنصر في المواسم المقبلة، ونأمل أن ينعكس كل هذا الزخم من المستويات المميزة في المنافسات المحلية على إعداد المنتخبات الوطنية كونها تمثل الهدف الأساسي، بما يضمن ظهوراً مميزاً في المشاركات الخارجية المقبلة».