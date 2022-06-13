هالاند يشعر بالفخر بعد الانضمام للسيتي

لندن (د ب أ)

أكد النجم النرويجي إيرلينج هالاند شعوره بالفخر مع إتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، صفقة التعاقد معه من بروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن في مايو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع بروسيا دورتموند حول الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وقيمته 1. 51 مليون جنيه إسترليني.

ووقع هالاند 21 عاماً عقدا لمدة خمسة أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسمياً إلى الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا في أول يوليو المقبل.

ويعد هالاند، وهو نجل آلف إينج هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، واحداً من أبرز النجوم في الوقت الحالي وقد سجل 86 هدفاً خلال 89 مباراة خاضها في موسمين ونصف الموسم مع بروسيا دورتموند.

وقال هالاند: هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. دائما ما كنت أشاهد مانشستر سيتي، وكنت أحب ذلك في المواسم الأخيرة.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": تشعر بالإعجاب إزاء أسلوبهم في اللعب، فالأداء مثير والفريق يصنع العديد من الفرص.

وأضاف: الفريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي وبيب واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح والمناسب لتحقيق طموحي.

وتابع: أرغب في تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب والتطور كلاعب كرة قدم، وأنا واثق من أنني يمكنني تحقيق ذلك هنا. هي خطوة هائلة بالنسبة لي، ولا أطيق انتظار البدء في الاستعدادات للموسم.