«إيميل تن هاج» بداية «العين الحمراء» لنجوم يونايتد

معتز الشامي (دبي)

بدأ الهولندي إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد لم يختبر في وضع الأطر العامة لعمله في الموسم المقبل، في ظل رغبة إدارة "الشياطين الحمر" في إحداث نقلة في مسيرة الفريق وإعادته إلى منصات التتويج.

وكشفت تقارير ووسائل إعلام إنجليزية أن الهولندي إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، أرسى قواعد صارمة وأخطر بها جميع لاعبي الفريق قبل فترة كافية من بدء التحضيرات للموسم الجديد، ولكنه أرسلها للاعبين عبر "الإيميل" أو البريد الإلكتروني وضع فيها شروط ومبادئ العمل للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "صن" أن وصول تن هاج إلى أولد ترافورد، سيحدث تغييرات لليونايتد، الذي فشل في حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث أرسل المدرب "إيميل"، إلى لاعبيه في محاولته لتوضيح أنه لن يتسامح مع "الغرور" في غرفة الملابس ما يعني أنه أظهر "العين الحمراء" للجميع.

وذكرت الصحيفة أن إيميل شروط تين هاج، جاء مضمونه أن كرة القدم لعبة جماعية، وليس هناك فرد أكثر أهمية من أي شخص آخر، كما شدد تن على أن لاعبيه يجب أن يتبعوا قواعد معينة داخل الملعب وخارجه و أن يعتنوا بأنفسهم وأن يعيشوا حياة خاصة متوازنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تن هاج يعد أحد تلاميذ جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث عمل في أكاديمية بايرن ميونيخ، وتعاون مع المدرب في الماضي وسبق وقال في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، لقد تعلمت الكثير من جوارديولا فهو يمتلك فلسفة تدريب مثيرة وهذا ما أحاول تنفيذه في أياكس.

ويعتني تن هاج بكل التفاصيل الصغيرة حيث كان أحد طلباته بعد توقيع عقده مع اليونايتد، هو ضرورة تعيين طاهي جديد حيث يولي الهولندي أهمية كبيرة لتغذية اللاعبين وسيحاول المدرب تغيير طريقة العمل داخل النادي الذي فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات الموسم الماضي.