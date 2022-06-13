«كوفيد-19» يؤجل مصير التنس الصيني

مومباي (رويترز)

قال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، إن آفاق إقامة بطولة شنغهاي للأساتذة وثلاث بطولات أخرى للرجال في الصين هذا العام، تبدو قاتمة ما لم يكن هناك تحسن سريع في وضع كوفيد -19 في البلاد.

واستضافت الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بموجب بروتوكولات صحية صارمة في فبراير، لكن تم إلغاء أو تأجيل كل حدث رياضي دولي آخر تقريباً في البلاد هذا العام.

ومن المقرر أن تقام البطولات الأربع، بما في ذلك بطولة الأساتذة، في شهري سبتمبر وأكتوبر، وقال جاودينسي إن قراراً بشأن مصير هذه البطولات سيصدر في غضون الشهر المقبل.

وقال جاودينسي في مقابلة: «القرار سيتخذ قريباً. نناقش معهم البروتوكولات المتبعة. لكنني أعتقد أنه إذا كانت البروتوكولات شديدة الصرامة، فمن غير المرجح أن نتمكن من إقناع اللاعبين بالسفر إلى هناك ودخول الحجر الصحي. الوضع صعب للغاية في الصين».

وأضاف: «لم نتخذ قراراً حتى الآن، لكننا نتوقع قراراً الشهر المقبل أو نحو ذلك».

وأقيمت فرنسا المفتوحة مؤخراً من دون أي قيود صحية، ومن غير المرجح أن يوافق اللاعبون على الذهاب إلى الصين إذا كانت هناك أي فترة من العزل.

وإضافة إلى بطولة شنغهاي للأساتذة المقررة بين التاسع و16 أكتوبر، من المقرر أن تستضيف الصين بطولة تشنغدو المفتوحة وبطولة تشوهاي في توقيت واحد في 26 سبتمبر، وكذلك بطولة الصين المفتوحة من الثالث وحتى التاسع من أكتوبر في بكين.